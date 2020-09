Konsole Xbox Series pokażą, co potrafią nasze nowe telewizory. Dolby Vision wkracza do gier wideo

Na dziś formatem uznanym za standard dla obrazu HDR w grach – a także w pozostałych treściach – jest HDR10. Konsole Xbox Series wprowadzą jednak obsługę jednego z jego następców. Co ciekawe, najwięcej korzyści odczują posiadacze nowszych, lecz nieco tańszych telewizorów.

Zaryzykuję opinię, że największą innowacją wprowadzoną wraz z konsolami PS4 Pro i Xbox One S/X jest tryb HDR dla gier – to w mojej ocenie dużo ciekawsza zmiana niż wprowadzenie rozdzielczości Ultra HD. Za sprawą HDR gry wideo mogą operować większą liczbą kolorów, odzwierciedlając również jasność poszczególnych elementów na ekranie.

Branżowym standardem dla sygnału HDR jest format HDR10. Każdy sprzęt obsługujący obraz ruchomy w HDR w jakiejkolwiek formie, z pewnością obsługuje też HDR10. Jeżeli obsługuje inne formaty, to robi to bonusowo, a wszystkie alternatywne formaty są kompatybilne z HDR10.

Owe alternatywne formaty to dwóch proponowanych następców HDR10. Są to HDR10+ i Dolby Vision. By móc odtworzyć treści w takim Dolby Vision, musi być z nim zgodne zarówno urządzenie odtwarzające (na przykład konsola do gier) jak i odbiorcze (na przykład telewizor). Jeżeli którekolwiek z nich nie obsługuje nowego formatu, materiał w wziętym za przykład Dolby Vision automatycznie będzie odtwarzany w ramach starszego HDR10.

Dolby Vision kontra HDR10 – czym to się różni?

Zarówno HDR10+, jak i Dolby Vision, w swojej istocie się nie różnią. Oba wprowadzają względem HDR10 innowację określaną jako dynamiczne metadane. Upraszczając nieco sprawę: telewizor otrzymuje od odtwarzacza większą ilość informacji o obrazie. W formie, którą lepiej da się zaadaptować do specyfiki pracy danego telewizora.

Każdy telewizor bowiem się od siebie różni. Dla przykładu, jeden model oferuje jasność 1500 nitów, inny raptem 500. Tymczasem norma Ultra HD przewiduje jasności nawet 10 tys. nitów – a więc obraz, którego żaden telewizor na rynku nie jest w stanie wyświetlić. Co jeśli w metadanych HDR widnieje wartość wykraczająca poza możliwości naszego telewizora? Niestety, nie mogę wam tego pokazać na wideo – abstrahując od trudności technicznych w realizacji, musielibyście wszyscy mieć wyświetlacze zgodne z HDR. Pozwólcie więc, że posłużę się taką małą fotograficzną analogią.

Powyżej widzimy zrzut ekranowy z aplikacji Lightroom. To dokładnie to samo zdjęcie, tyle że na różnych ustawieniach ekspozycji. Jednak tylko po prawej widać czytelnie zachód słońca – samą gwiazdę i otaczające ją chmurki. Po lewej widzimy białą plamę, w której giną szczegóły.

Ten sam problem może wystąpić, gdy obraz w HDR10 o dużej rozpiętości tonalnej trafi na telewizyjną matrycę o gorszych parametrach technicznych. Dolby Vision z uwagi na swoją elastyczność i dokładne zestrojenie ze sprzętem, na którym jest wyświetlany obraz, pozwala uniknąć takich problemów. To właśnie dlatego jego obsługa jest szczególnie istotna w tańszych telewizorach. Te droższe braki w HDR10 nadrobią jakością i jasnością swojej matrycy – w efekcie różnice pomiędzy obrazem w HDR10 a Dolby Vision będą dostrzegalne, ale jednak dość marginalne. Tymczasem na odbiorniku ze sredniej i niskiej półki owe różnice mogą mieć znaczenie wręcz diametralne.

Dolby Vision nie jest jednak formatem idealnym. Jest bowiem również formatem zamkniętym, własnościowym i płatnym. Każdy producent sprzętu obsługującego Dolby Vision musi wykupić licencję od firmy Dolby, podobnież każdy twórca chcący tę technologię wykorzystać. W kontekście naszego tekstu: koszt konsoli do gier, telewizora i każdej gry z Dolby Vision wzrasta o opłatę licencyjną dla Dolby. Z HDR10 i HDR10+ nie ma takiego problemu, a jednak mimo tego DV jest zaskakująco popularnym formatem w świecie filmów i seriali.

W grach Dolby Vision nie uświadczyliśmy do tej pory nigdy. Pojawi się on jednak w Xbox Series.

Już Xbox One S i Xbox One X obsługiwały Dolby Vision – jednak wyłącznie dla kilku aplikacji VOD, w tym dla Netflixa i Disney+. Gry jednak – tak jak na PlayStation 4 – mogły być wyświetlane tylko w HDR10. Xbox One wprowadził do gier inną bardzo ciekawą technologię Dolby, jaką jest dźwięk obiektowy Dolby Atmos – to na dziś jedyna konsola do gier obsługująca ten format. Xbox Series poza Dolby Atmos twórcom gier zaproponuje też Dolby Vision.

Pierwsze gry z Dolby Vision mają się pojawić w przyszłym roku – niestety nie wiemy jeszcze co to będą za tytuły, ale to wyklucza w takim razie wszystkie te, które będą dostępne na premierę nowych konsol. Należy jednak pamiętać, że nasz telewizor musi ten format obsługiwać. W przeciwnym razie wykorzystywany będzie niezmiennie starszy format HDR10.

Dolby twierdzi, że Xbox Series będą jedynymi konsolami na rynku z obrazem w Dolby Vision. To jednak nie oznacza, że innowacja ta nie trafi do konkurencji, w tym do PlayStation 5. Xboxy w istocie na dziś są jedyne. Jestem jednak przekonany, że i Sony i Dolby są równie zainteresowane wzajemną współpracą, co Microsoft i Dolby.



