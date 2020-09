A więc nie tylko Cyberpunk 2077. CD Projekt Red zlecił przeportowanie gry Wiedźmin 3 na konsole nowej generacji. Gra wykorzysta ich nowinki techniczne, a na aktualizacji skorzystają też gracze pecetowi.

Wiedźmin 3 od polskiego studia CD Projekt Red to jedna z najwyżej ocenianych przez krytyków i fanów gier RPG w historii gatunku. Produkcja ta stanowiła inspirację dla wielu późniejszych gier od dużych międzynarodowych wydawnictw i odniosła zasłużony i spektakularny sukces.

Polskie studio – mimo prowadzenia zaawansowanych prac nad Cyberpunkiem 2077 – nie zapomniało o miłośnikach przygód Geralta z Rivii. Wynajęte przez nią zewnętrzne studio cały czas pracuje nad grą. Stworzyło ono między innymi wyjątkowo udane porty gry Wiedźmin 3 na uaktualnione konsole PlayStation 4 Pro i Xbox One X, a także wyjątkowo udaną (nikt nie wierzył, że to możliwe…) konwersję na konsolę Switch. Na tym jednak nie koniec.

Wiedźmin 3 pojawi się na PlayStation 5 i Xbox Series. Ze wszystkimi dodatkami i za darmo dla posiadaczy starej wersji gry.

W przyszłym roku (niestety, jeszcze nie znamy dokładnej daty) Wiedźmin 3 doczeka się darmowej aktualizacji na PlayStation, Xboksie i PC. Na zgodnych z nią urządzeniach – czyli na konsolach Xbox Series, PlayStation 5 oraz na PC z nowoczesnymi układami graficznymi i pamięcią SSD – gra zyska obsługę śledzenia promieni (ray tracing) oraz zredukuje czasy wczytywania danych, potrafiąc wykorzystać nowoczesne API do szybkich pamięci.

Gra też ma zyskać na szczegółowości obrazu, choć nie jest dokładnie jasne w jaki sposób. CD Projekt Red akurat o tym nie wspomniał, ale bardzo możliwe, że na konsolach nowej generacji doczekamy się też wysokiej płynności obrazu.

Wygląda więc na to, że osoby których neonowy, przygnębiający i futurystyczny klimat Cyberpunka 2077 raczej nie obchodzi będą miały inną grę RPG do przetestowania możliwości swojego nowego sprzętu. Mam też nadzieję, że po Wiedźmina 3 za sprawą rzeczonych ulepszeń sięgną nowi gracze – ta gra zdecydowanie jest warta ich czasu. Ciekawe jak to wpłynie na kurs akcji CD Projektu.