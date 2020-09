Wojsko Polskie kupiło 24 mikrodrony. To flota do podglądania za 4,6 mln zł

Siły Zbrojne RP wzbogacą się o 24 nowe drony firmy Asseco. Choć jest to sprzęt klasy mikro, to w przypadku wojska takie oznaczenie znaczy zupełnie coś innego, niż moglibyśmy przypuszczać.

Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, polska armia otrzyma nowe drony zwiadowcze. Dostarczy je firma Asseco Poland, a wartość umowy podpisanej z kontrahentem to 4,6 mln zł. W tej cenie polski producent zobowiązał się dostarczyć 24 drony wraz z kontrolerami, a także przeprowadzić szkolenie personelu wojskowego do obsługi sprzętu.

Polskie drony w polskiej armii prowadzić obserwacje w dzień i w nocy.

Drony Asseco są stworzone, by obserwować. Sprzęt jest wyposażony w kamery i system transmisji obrazu na żywo. W jednym module kamery mieszczą się dwa sensory, z których jeden obserwuje otoczenie w świetle dziennym, a drugi jest przystosowany do pracy nocą, za pośrednictwem podczerwieni.

I choć dla wojska nowe drony to sprzęt klasy „mikro”, tak w świecie konsumenckich dronów nowe konstrukcje są wręcz olbrzymie. Przetarg obejmował koptery o długości do 70 cm i masie startowej do 1,6 kg. Sprzęt musiał zapewniać możliwość płynnej transmisji z dystansu minimum 1,2 km przy widoczności z operatorem (VLOS) i możliwość operowania na wysokości minimum 2 km nad poziomem morza. W przetargu kryterium ceny miało wagę aż 85 proc.

Drony ostatecznie dostarczy polski producent Asseco Poland.

Stworzony przez nas system bezzałogowy jest projektem młodych, polskich inżynierów i będzie w całości produkowany na terenie Polski, z czego jestem szczególnie dumny - powiedział Zdzisław Wiater, Dyrektor Pionu Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa, Asseco Poland.

Asseco dostarczy nie tylko sprzęt, ale i oprogramowanie do obsługi dronów. Oprogramowanie oraz wojskową stację kierowania można zobaczyć na zdjęciu. Różnica względem kontrolerów z komercyjnych dronów jest uderzająca.

Flota 24 dronów jest podzielona na sześć zestawów. Każdy kontroler jest w stanie sterować czterema dronami, dzięki czemu jeden żołnierz może podglądać obraz z czterech kamer zawieszonych w praktycznie dowolnym miejscu.

Asseco ma już na koncie współprace z polskimi służbami mundurowymi, a także z NATO i agencjami unijnymi, w tym FRONTEX, ESA i EDA. Jednocześnie Asseco Poland jest największym polskim producentem oprogramowania notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przychody firmy w 2019 r. to 10,7 mld zł z zyskiem netto na poziomie ponad 322 mln zł.



