W te gry będziesz mógł zagrać na PlayStation 5 od dnia premiery

Lista gier przygotowanych na premierę PlayStation 5 wciąż nie została zamknięta. Przedstawiamy jej najnowszą wersję, zaktualizowaną o kolejne materiały i potwierdzone doniesienia prasowe. Jedno jest pewne: będzie w co grać.

Wcześniej listę gier dostępnych w dniu premiery PlayStation 5 przygotował dla was mój redakcyjny kolega Hubert. Jednak wraz z kolejnymi informacjami od Sony i dystrybutorów pozwoliłem ją sobie zaktualizować, opierając się o najnowsze wiadomości prasowe. W ten sposób powstał zbiór gier, w które na pewno będziesz mógł zagrać na PlayStation 5, kupując konsolę w dniu polskiej premiery:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (wyłączność)

Jedna z najważniejszych pozycji na premierowej liście. Producenci wykorzystali wielki, otwarty Nowy Jork z pierwszej odsłony, przykrywając miasto śniegiem. Zmienia się także główny bohater. Będzie nim Miles Morales, czyli młodzieniec zapatrzony w pierwszego Spider-Mana, który także zdobywa nadprzyrodzone zdolności. Miles nie jest tak doświadczony jak Peter Parker, a gracze będą wspólnie z nim przeżywać pierwsze kroki w karierze superbohatera.

Marvel’s Spider-Man Remastered (wyłączność)

Wraz z przygodami Milesa Moralesa studio Insomniac odświeżyło pierwszą odsłonę gry, wykorzystując dodatkową moc PlayStation 5. Dzięki temu czasy ładowania będą szybsze, grafika jeszcze ładniejsza, a do tego zobaczymy dodatkowe efekty świetlne. Niestety, na ten moment nie wiadomo, czy Spider-Man Remastered będzie można kiedykolwiek kupić osobno. Pewne jest tylko to, że gra wchodzi w skład dostępnego na premierę zestawu Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition. Sony, gdzie tu logika.

Demon’s Souls (wyłączność)

SIE Japan Studio wraz z Bluepoint Games wskrzeszają grę, od której wszystko się zaczęło. Demon’s Souls to tytuł rozpoczynający modę na produkcje Souls-like, rozsławiający studio FromSoftware na cały świat. Teraz egzotyczny klasyk powraca, stworzony kompletnie od nowa. Tytuł prezentuje się absolutnie rewelacyjnie i jest moim osobistym faworytem pośród wszystkich startowych produkcji dla PlayStation 5.

Destruction Allstars (wyłączność)

Sieciowa produkcja nastawiona na drużynową rywalizację. Destruction Allstars przypomina połączenie Carmageddona, Rocket League i Sunset Overdrive. Ciekawym i odważnym ruchem jest oddanie graczom możliwości wyjścia z pojazdu, podczas gdy wszędzie dookoła pędzą maszyny wyposażone w śmiercionośne narzędzia zniszczenia. Produkcja zapewne znajdzie swoich fanów, ale na ten moment zdaje się wzbudzać umiarkowane zainteresowanie.

Sackboy: A Big Adventure (wyłączność)

Pogodna gra zręcznościowa dla dużych i małych, pełna humoru oraz przyjaznych postaci. Sackboy to spin-off serii LittleBIGPlanet, niezwykle popularnej zwłaszcza w czasach konsoli PlayStation 3. Przygotujcie się na zbieranie skarbów, walkę z niegodziwcami i spoooro skakania. Co świetne, w Sackboya mogą grać aż cztery osoby jednocześnie, siedząc przed jednym ekranem. Warto postawić na ten tytuł, jeśli konsola ma służyć rodzinnej zabawie.

Godfall (wyłączność na konsolach)

Grind, grind i jeszcze raz grind. Godfall łączy kooperacyjne wykonywanie misji z pogonią za coraz lepszymi pancerzami oraz broniami. Tytuł czerpie garściami z takich produkcji jak Destiny, Diablo czy Warframe, jednocześnie wyróżniając się stosunkowo rozbudowanym systemem walki w zwarciu przy użyciu broni białej. Godfall pojawi się zarówno na konsoli PlayStation 5, jak również komputerach osobistych. W tytuł nie zagrają za to posiadacze nowych Xboksów Series, przynajmniej na razie.

Astro’s Playroom (wyłączność, za darmo)

Zręcznościowa gra platformowa od twórców świetnego Astro Bota będzie preinstalowana na każdej konsoli PlayStation 5. To darmowy tytuł od Sony, który zapozna posiadaczy nowej platformy z możliwościami zakupionego sprzętu. Zwłaszcza kontrolera DualSense, z jego unikalną technologią haptyczną i adaptacyjnymi spustami triggerów.

Fortnite (za darmo)

Najpopularniejsze gra battle royale pojawi się na konsolach nowej generacji, w tym PlayStation 5. Tytuł uruchomimy już w dniu premiery. Wszystkie nasze osiągnięcia oraz przedmioty zostaną przetransferowane do nowej wersji. Chociaż to wciąż niepotwierdzona informacja, mówi się, że Epic Games chce, aby gra działała w 120 klatkach na sekundę. Wiadomo za to, że w 2021 roku tytuł doczeka się wielkiego wizualnego odświeżenia, przechodząc z silnika Unreal Engine 4 na Unreal Engine 5.

GTA Online (za darmo)

Przez trzy pierwsze miesiące od premiery PlayStation 5, posiadacze tej konsoli będą mogli pobrać GTA Online bez żadnych dodatkowych kosztów. Produkcja pojawi się w PS Store jako samodzielny tytuł, pozbawiony kampanii dla jednego gracza. Osobiście nie mogę się doczekać. GTA Online ma gigantyczny potencjał i tylko koszmarnie długie ekrany ładowania odrzucały mnie od modułu sieciowego. PS5 wyposażone w superszybki dysk SSD może niwelować ten problem, za co trzymam kciuki.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Ciekawie zapowiadająca się strzelanina pojawi się w PS Store 13 listopada - dzień po amerykańskiej premierze PlayStation 5, ale wciąż przed premierą europejską. W dalszym ciągu nie wiadomo jednak, czy w tym samym czasie gracze dostaną dostęp do świetnego, samodzielnego modułu sieciowego o nazwie Warzone. Warzone to w moim prywatnym rankingu najlepsze darmowe battle royale i z chęcią wróciłbym do pogrążonego w wojnie Verdańska na nowej konsoli Sony.

Assassin’s Creed Valhalla.

W Valhallę grałem już kilka miesięcy temu, a moje wrażenia znajdziecie w tym miejscu. Produkcja Ubisoftu jest ciemna, brudna i mroczna, a także zaskakująco brutalna. Z drugiej strony nowe Assassin’s Creed jest bliźniaczo podobne do Odyssey i Origins, co nie każdemu może się spodobać. Cześć fanów od lat postuluje o powrót do korzeni. Cóż, nie tym razem.

Watch Dogs Legion

Legion to druga gra Ubisoftu, która będzie dostępna już na starcie konsol nowej generacji. Kilka dni wcześniej tytuł zadebiutuje na PS4 i XONE. Tym razem zostaniemy przeniesieni do Londynu z niedalekiej przyszłości, opanowanego przez prywatne korporacje bezkarnie inwigilujące obywateli. Zamiast jednego głównego bohatera, stworzymy całą organizację zróżnicowanych postaci, które będą się uzupełniać unikalnymi umiejętnościami oraz wyjątkowymi akcesoriami. Nasze pierwsze wrażenia z rozgrywki znajdziecie tutaj.

Observer: System Redux

Polska gra, w którą posiadacze PlayStation 5 będą mogli zagrać już w dniu premiery. Przygodowy tytuł od studia Bloober Team jest zaskakująco udaną produkcją, przenoszącą nas do kamienicy w futurystycznym Krakowie. Miejsce skrywa wiele sekretów, a poznanie ich wszystkich wymaga od gracza determinacji oraz dociekliwości. Świetnie bawiłem się z tym tytułem na PS4 i Switchu, chętnie wrócę do niego na PS5. Zwłaszcza, że System Redux dostanie zupełnie nową zawartość do odkrycia.

Devil May Cry 5: Special Edition

Special Edition doda do efektownej gry akcji oczekiwany przez fanów tryb Turbo, nowego bohatera (Vergil!), a także jeszcze bardziej wymagający poziom trudności. Jednocześnie Devil May Cry 5 zostanie upiększony efektami świetlnymi wyższej jakości, w tym punktowym ray tracingiem. Alternatywnie możemy wybrać tryb wydajności, w którym fajerwerki zostaną ograniczone, ale za to będziemy siekać demony przy aż 120 klatkach na sekundę, w jakości 4K. Mniam kotlecik.

Dirt 5

Piąty Dirt będzie pierwszą grą wyścigową dostępną na PlayStation 5, nie licząc tytułów działających we wstecznej kompatybilności. Gra skupi się na off-roadzie, a mnie najbardziej cieszy powrót rozgrywki na podzielonym ekranie. Przed jednym telewizorem będzie mogło się ścigać aż czterech znajomych. Kapitalna sprawa, o ile ktoś wyposaży się w cztery kontrolery DualSense.

NBA 2K21

Najnowsza odsłona dominującej serii o koszykówce już teraz jest dostępna na PC i konsolach aktualnej generacji. W tytuł będziemy mogli także zagrać podczas premiery PlayStation 5. 2K obiecuje poprawioną edycję wykorzystującą dodatkową moc nowej platformy Sony. Niestety, wydawca blokuje możliwość uruchamiania NBA 2K21 z PS4 w trybie wstecznej kompatybilności. Słabo 2K, słabo.

Kolekcja PlayStation Plus (abonament)

Posiadacze aktywnego abonamentu PS Plus będą mogli pobrać bez dodatkowych kosztów zestaw kapitalnych gier z PS4, działających na PS5 w trybie wstecznej kompatybilności. Kolekcja PlayStation Plus składa się z tytułów: God of War, Persona 5, Batman: Arkham Knight, Final Fantasy XV, Days Gone, Infamous: Second Son, Monster Hunter World, The Last of Us Remastered, Battlefield 1, The Last Guardian, Bloodborne, Fallout 4, Detroit: Become Human, Mortal Kombat X, Infamous: Second Son, Ratchet & Clank, Until Dawn, Resident Evil 7 i Uncharted 4: A Thief’s End.

+ setki gier we wstecznej kompatybilności

Zgodnie z deklaracjami Sony, PlayStation 5 obsłuży około 95 proc. gier wydanych na PlayStation 4. Tytuły z poprzedniej konsoli uruchomimy z płyt blu-ray bądź bezpośrednio z cyfrowej kolekcji przypisanej do konta. Część z tych tytułów otrzyma darmowe poprawki, zwiększające płynność rozgrywki albo dodające nowe efekty wizualne. Taką ulepszoną produkcją gotową już na premierę będzie np. Destiny 2 wraz z dodatkami oraz szalony Maneater, w którym sterujemy rekinem ludojadem.

BONUS: Cyberpunk 2077

Chociaż nie jest to gra startowa na żadną konsolę, nie mogłem się powstrzymać przed umieszczeniem jej w tym zestawieniu z jednego, prostego powodu: Cyberpunk 2077 pojawi się na rynku w dokładnie tym samym dniu, w którym Sony będzie świętować europejską premierę PlayStation 5. Co za tym idzie, tytuł najprawdopodobniej uruchomimy na PS5 w trybie wstecznej kompatybilności. Oznacza to m.in. szybsze czasy ładowania, dzięki wykorzystaniu SSD.



