Tak wygląda CoD na PS5. Call of Duty Black Ops Cold War dostało pierwszy, naprawdę dobry zwiastun

Osoby odpowiedzialne za CoD-a wybrały kreatywny sposób prezentacji zwiastuna nowej odsłony serii. Materiał wideo najpierw pojawił się w darmowym Warzone, jako część zupełnie nowego zadania dla graczy. Po jego wykonaniu na obraz zostają naniesione specjalne efekty, a następnie wyświetlany jest trailer Call of Duty Black Ops Cold War.

Activision informuje, że fragmenty rozgrywki uwiecznione na zwiastunie pochodzą prosto z PlayStation 5. Nie oczekujcie jednak prawdziwej graficznej rewolucji. Call of Duty Black Ops Cold War to wszakże tytuł multi-generacyjny. Najpierw pojawi się na PC, PS4 i XONE, a dopiero później na konsolach nowej generacji. Dlatego możemy sądzić, że wersja dla PlayStation 5 oraz Xboksa Series X jest po prostu delikatnie podrasowaną edycją z wcześniejszych konsol. Szczerze? jeśli oprawa pozostanie na tym samym poziomie co w Modern Warfare, nie mam nic przeciwko.

Call of Duty Black Ops Cold War będzie dostępne w trybie wstecznej kompatybilności.

Oznacza to, że raz kupioną grę na PS4 uruchomimy na PS5, a tę z XONE na XSX. Niestety, tytuł uruchomiony we wstecznej kompatybilności będzie pozbawiony ulepszeń technologicznych, jakie dostanie osobna wersja dedykowana PlayStation 5 i Xboksowi Series X. Aby zdobyć ulepszoną edycję wykorzystującą potencjał nowych konsol, trzeba kupić specjalny pakiet międzygeneracyjny lub poczekać na premierę CoD-a na PS5/XSX.

Black Ops Cold War - 290 zł

Black Ops Cold War pakiet multigeneracyjny - 330 zł

Black Ops Cold War edycja definitywna - 420 zł

Może nie jest to idealny model dystrybucji, ale znając Activision, mogło być znacznie, znacznie gorzej. Wsparcie wstecznej kompatybilności to dobra decyzja. Do tego Cold War będzie tytułem cross-play nie tylko między konsolami, ale również między generacjami sprzętu. Oznacza to, że osoby grające w trybie wstecznej kompatybilności lub na starszych platformach nie zostaną odcięci od wsparcia, aktualizacji i nowej zawartości.

Świetnym pomysłem jest dalsze kontynuowanie darmowego Call of Duty Warzone.

Warzone zostaje z nami na dłużej. Activision nie tworzy modułu battle royale od zera po raz trzeci, co jest bardzo dobrą wiadomością. Tytuły z subgatunku BR potrzebują nieustannego wsparcia, rozwoju i zaangażowania. To projekty na lata, o ile nie dekady, co pokazują przykłady Fortnite’a oraz PUBG. Dlatego decyzja o kontynuowaniu darmowego Warzone jest najlepszą z możliwych - dla graczy i dla deweloperów.

Call of Duty Warzone to aktualnie moje ulubione battle royale. Mam tam kilka rekordów i kilka świetnych skórek. Cieszę się, że całą tę kolekcję będę mógł przenieść do nowego rozdziału rozgrywek, w dalszym ciągu grając jako operator jednostki GROM. Uwielbiam również sam Verdańsk. To świetna mapa, zwłaszcza po ostatnich aktualizacjach otwierających wielki stadion w centralnej części areny.

Call of Duty Black Ops Cold War zadebiutuje 13 listopada 2020 r.

Gra pojawi się wtedy na komputerach osobistych, PlayStation 4 oraz Xboksie One. Edycja dla konsol nowych generacji zadebiutuje równocześnie z premierą hardware'u. Pozostając przy PS5 i XSX, jestem niezwykle ciekaw, jak Warzone zadziała na szybkich i wydajnych SSD. Zastanawia mnie, czy wciąż będę musiał każdorazowo czekać kilkadziesiąt sekund w lobby, nim rozpocznie się faktyczna rozgrywka.

Ważne: w przypadku dystrybucji na płycie, gra we wstecznej kompatybilności będzie uruchamiana wyłącznie gdy nośnik znajduje się w napędzie konsoli nowej generacji. Trzeba brać to pod uwagę, myśląc nad zakupem PS5 w wersji bez czytnika Blu-ray Ultra HD. Na takiej konsoli we wstecznej kompatybilności uruchomimy wyłącznie edycję cyfrową.

Wszystkie zasady dotyczące rozmaitych edycji, nowych konsol oraz wstecznej kompatybilności znajdziecie w tym miejscu.



Nie przegap nowych tekstów. Obserwuj Spider's Web w Google News.