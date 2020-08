Możesz już dziś kupić Dirt 5. Wersję na Xbox Series i PlayStation 5 dostaniesz za darmo

Twórcy Dirta 5 potwierdzili, że nie zamierzają sprzedawać dwukrotnie tej samej gry na żadnej z platform. Wersja na PlayStation 4 i Xbox One zostanie automatycznie podmieniona na tę na nowe konsole – bez dalszych opłat.

To będzie nietypowa przesiadka na nową generację konsol. Niemal zawsze zgodność z grami z poprzedniej generacji była istotna przy okazji premiery nowych sprzętów – nigdy jednak tak bardzo. Xbox sprytnie narzucił narrację zgodności wszystkiego ze wszystkim, do czego nieco opornie, nie chcąc wypaść gorzej wizerunkowo, dołączyła konkurencja. To oznacza, że na twórcach gier wywierana jest duża presja, by te działały na wszystkich generacjach konsol bez dodatkowych opłat oraz by umożliwiały cross-play (wspólną zabawę online) między platformami.

To również pierwszy raz od dawna, kiedy Sony i Microsoft nie wydają nowej konsoli wraz z nową grą wyścigową. Forza Motorsport na Xbox Series i Gran Turismo na PlayStation 5 pojawią się dopiero za jakiś czas. Jest to szczególnie dotkliwe dla Xboxa. Wszak Forza Motorsport i Forza Horizon uważane są za prawdziwe klejnoty od Xbox Games Studios i za jedne z najlepszych, jeżeli nie najlepsze, gry w ramach swojego gatunku. To niemal zawsze Forza jako pierwsza pokazywała możliwości sprzętowe nowych Xboxów. Nie tym razem.

Rolę sztandarowej gry samochodowej na Xbox Series i PlayStation 5 przejmie Dirt 5. Co więcej, sam się uaktualni do nowej wersji.

Dirt, tak jak Forza, dzieli się na dwie serie. Zwykły Dirt to bardziej rozrywkowa, arcade’owa odsłona kultowej serii. Dirt Rally to z kolei bardziej symulacyjne i poważne podejście do tematu rajdów i rallycrossów. Wraz z konsolami nowej generacji zadebiutuje ten pierwszy, mniej zobowiązujący Dirt. W piątej już swojej odsłonie. Gra pojawi się w sprzedaży 16 października w wersji na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

Jeżeli kupimy edycję na PS4 i Xbox One, wersja na PS5 i Xbox Series ma zostać nam przyznana automatycznie. Nie będziemy musieli nic dopłacać za ulepszenia związane ze sprzętem nowej generacji. A do tych ulepszeń należeć będą:

Płynność 120 kl./s przy rozdzielczości Ultra HD

Brak ekranów ładowania, wyścigi mają być uruchamiane błyskawicznie

Szersza symulacja fizyki w efektach graficznych, niższe opóźnienia w sterowaniu, sprytniejsi kierowcy SI