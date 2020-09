Nadeszły ekscytujące czasy dla graczy. Sony i Microsoft udają, że nie zależy im na dominacji rynku, ale robią wszystko, by zachęcić potencjalnego klienta do zakupu. PlayStation 5 czy Xbox Series X/S - którą konsolę wybrać?

Co wiąże się z wyborem danej marki? Oczywiście nieco inny asortyment gier i wygląd urządzenia, które stanie na kilka lat koło telewizora. Jednak opowiedzenie się po jednej ze stron pociąga za sobą jeszcze kilka innych konsekwencji. Warto więc dobrze się zastanowić - w czym pomóc ma ten tekst.

PlayStation 5 kontra Xbox Series X / S: cena

Po długich oczekiwaniach poznaliśmy już ceny na polskim rynku obu konsol. Każda z nich będzie oferowana od momentu premiery w dwóch edycjach - tańszej i droższej.

Playstation będzie dostępna w następujących wersjach

PlayStation 5, edycja standardowa, posiadająca napęd BluRay, nieco większa, kosztuje 2299 zł

PlayStation 5 Digital Edition, nie posiadająca napędu BluRay i nieco zgrabniejsza, kosztuje 1849 zł

Oprócz wskazanych różnic, obie edycje będą takie same - ta sama wielkość dysku, ten sam procesor, itd.

Xbox będzie dostępny w dwóch wariantach:

Xbox Series X - mocniejszy, z lepszym procesorem (w porównaniu z Xbox Series S), obsługą gier w rozdzielczości 4K, i większym dyskiem oraz napędem optycznym BluRay, kosztuje 2249 zł (50 złotych taniej niż mocniejsza wersja PlayStation 5)

Xbox Series S - nieco słabszy, obsługujący gry w 1440p, z mniejszym dyskiem twardym i bez napędu optycznego - kosztuje 1349 zł, co czyni z niego najtańszą konsolę kolejnej generacji.

Oprócz wskazanych różnic, oba Xboksy będą również miały zupełnie inne kształty.

Microsoft postawił na inną filozofię, przygotowując dwie wersje do wyboru - o ile w przypadku PlayStation konsole różnią się jedynie napędem, Xboksy mają różne możliwości - uruchomią one te same gry, jednak w z różną liczbą klatek i detali.

Rozmiary

Tutaj miłośnicy ładnego ustawiania sprzętów koło szafki z TV nie mają łatwo. Xbox i PlayStation potrzebują zupełnie innego miejsca koło telewizora.

Xbox Series X

Series X to większy z Xboksów. Jego wymiary to 15,1 cm x 15,1 cm (to podstawa) na 30,1 cm (to wysokość prostopadłościanu). Objętość urządzenia wynosi więc około 6800 cm3.

Xbox Series S

Series S, bez napędu na płyty, jest o wiele mniejszy. To najmniejsza współczesna konsola, jak twierdzi sam Microsoft. Jego wymiary to 6,5 cm x 15,1 cm (podstawa) na 27,5 cm (wysokość). Objętość: 2700 cm3.

PlayStation 5

Oficjalnych wymiarów PlayStation 5 jeszcze nie poznaliśmy. W sieci pojawiły się jednak (nie wiadomo jak wiarygodne) zdjęcia pozwalające na odgadnięcie wielkości konsoli. Wynika z nich że wymiary konsoli w pozycji leżącej to nawet około 26 cm na 39 cm i około 10 cm grubości. Jeśli to prawda, jej objętość może sięgać 10 000 cm3.

PlayStation 5 Digital Edition

Mniejsza wersja konsoli różni się od prawdopodobnie od większego kuzyna grubością - którą można było zmniejszyc dzięki pozbyciu się napędu płyt. Jednak oficjalnych danych na ten temat wciąż nie mamy.

Gry, które otrzymają darmową aktualizację

Niektóre z gier otrzymają aktualizację na nowy system, nawet jeśli kupiliśmy je na poprzedniej wersji konsoli.

Obaj producenci zapowiedzieli tę funkcję, a wśród tak potraktowanych gier znajdziemy m.in. Cyberpunk 2077, Doom Eternal lub Destiny 2.

Abonament

Obie konsole posiadają abonamenty - nie są one obowiązkowe i działają na innych zasadach. Musimy jednak je mieć, jeśli chcemy grać w sieci.

Xbox Series X/S

Xbox posiada świetny abonament Game Pass Ultimate, w którego skład wchodzi:

możliwość grania w sieci,

biblioteka gier od Microsoft (ok 100 tytułów),

biblioteka gier od EA (ok 60 tytułów),

gry na platformę PC,

możliwość grania w gry na urządzeniach mobilnych z Androidem.

PlayStation 5

PlayStation nie posiada podobnej usługi, ale na premierę nowej konsoli, użytkownicy abonamentu PlayStation Plus otrzymają wyśmienity pakiet gier z PlayStation 4, pozwalający nadrobić gry z poprzedniej edycji konsoli, m.in:

God Of War

Ratchet and Clank

Uncharted 4

Persona 5

Bloodbourne

Detroit: Become Human

Resident Evil 7

The Last Guardian

Posiadacze obu abonamentów otrzymują również kilka gier w prezencie co miesiąc.

Wsteczna kompatybilność

Każda z konsol umożliwi granie w starsze gry, jednak ponownie - każda na trochę innych zasadach.

Xbox Series S/X

Xbox będzie w stanie uruchamiać gry z aż czterech generacji konsol:

Xbox (2001)

Xbox 360

Xbox One

Xbox Series S/X

PlayStation 5

PlayStation 5 będzie kompatybilna z grami z następujących platform:

PlayStation 4

PlayStation 5

Gry na nowe konsole za darmo?

Warto pamiętać o dwóch rzeczach (poniższe uwagi dotyczą obu konsol):

Po pierwsze, nie wszystkie gry zadziałają we wstecznej kompatybilności, jednak znakomina większość funkcjonuje na nowej platformie. Po drugie - w niektórych przypadkach dostaniemy automatyczny i darmowy upgrade gry do bieżącej wersji konsoli.

Kupując nową konsolę, chcielibyśmy użyć padów, które już mamy w domu. Czy jest to możliwe w nowej generacji konsol?

PlayStation 5 i pady z PlayStation 4

Nowa konsola Sony nie będzie współpracować z padami z PlayStation 4 w nowych grach (jedynie w grach z PS4 uruchamianych dzięki wstecznej kompatybilności)

Xbox Series X/S i pady z Xbox One

Nowa konsola Microsoftu współpracuje z padami, które kupiliśmy do poprzedniej wersji konsoli.

Gry na wyłączność

Gry na wyłączność to gry dostępne jedynie na danej konsoli. To dzięki nim gracze podejmują decyzję o zakupu sprzętu. Jak wygląda sytuacja z takimi grami w nowej generacji konsol?

PlayStation 5

Jeśli chodzi o gry niedostępne na innych platformach, króluje tutaj nowe urządzenie od Sony. W swoim portfolio firma posiada wiele serii, które uruchomimy jedynie na konsolach PlayStation:

Ratchet & Clank

Spider-Man

God of War

Uncharted

Gran Turismo

Demon's Souls

Horizon

Xbox Series X/S

Na Xboksie gry na wyłączość obejmują również często plaformę PC. Wśród marek przypisanych do Xboksa znajdziemy:

Gears of War

Forza oraz Forza Horizon

Fable

Halo Infinite

State of Decay

Data premiery

Listopad jest w tym roku miesiącem grania.

Nowe konsole Xbox zadebiutują 10 listopada 2020 r.

Nowe konsole od Sony zadebiutują ponad tydzień później, bo 19 listopada 2020 r.

Nowe gry dostępne w momencie premiery

W momencie premiery dostępne będą co najmniej następujące gry (nie licząc gier w kompatybilności wstecznej i gier, które otrzymają darmową aktualizację później niż w dniu premiery)

PlayStation 5

Astro's Playroom (darmowa gra dostarczona z konsolą)

Demon's Souls

Destruction All Stars

Fortnite

Devil May Cry 5: Special Edition

Godfall

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Sackboy: A Big Adventure

FIFA 21

Doom Eternal

Destiny 2

Observer: System Redux

Call of Duty Black Ops Cold War

Xbox Series X/S

Observer: System Redux

Devil May Cry 5: Special Edition

Yakuza: Like a Dragon

Assassin's Creed Valhalla

The Falconer

Dirt 5

Watchdogs: Legion

Tetris Effect: Connected

Gears Tactics

Call of The Sea

Control

Forza Horizon 4

Destiny 2

Doom Eternal

FIFA 21

GEARS 5

Grounded

Ile będą kosztowały gry

Z obu stron barykady dochodzą niepokojące wieści. Musimy przygotować się na to, że za gry nowe gry AAA (wysokobudżetowe, należące do znanych serii) zaczniemy płacić powyzej 300 zł. Dla oszczędnych pozostaje rynek wtórny - ale wtedy musza kupić droższą edycję konsoli, bo w tańszych nie będzie napędu na płyty. Jedynie gry na fizycznych nośnikach będziemy mogli odsprzedać.

Czy oznacza to renesans rynku wtórnego gier? Na to się zanosi.

Czas na decyzję (co najmniej) do listopada

Niezależnie od tego, czy jesteś fanem konsol Sony, Microsfotu albo zapalonym pecetowcem i nie masz zamiaru kupować żadnej konsoli, albo też wybrałeś Nintendo i walka pomiędzy Sony i Microsoftem o dominację na rynku cię nie interesuje, masz jeszcze zapas czasu na podjęcie decyzji. Mimo że konsole w przedsprzedaży znikają jak ciepłe bułeczki, na pewno w momencie oficjalnej premiery będziemy mogli je kupić też normalnie w sklepie.