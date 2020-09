Polską rządziła Wielka Trójka, ale potem przyszedł On. Play - historia prawdziwa

Wydawać by się mogło, że rynek operatorów jest już podzielony. T-Mobile, Plus i Orange dbały bardzo starannie o to, by nie dopuścić do działania kolejnego konkurenta. Zapomniały tylko o tym poinformować Playa.

Początki Playa były bardzo skromne. Prawdopodobnie nikt się nie spodziewał, że ta sieć – wówczas pod nazwą Netia Mobile – będzie miała istotny wpływ na ogólnopolski rynek operatorów. Koncesję na świadczenie usług telekomunikacyjnych otrzymała 23 sierpnia 2005 r., dzięki czemu mogła uruchomić własną sieć UMTS oraz rejestrować klientów na numerach zaczynających się od cyfr 790.

Jeszcze w tym samym roku, a konkretniej w październiku, Netia Mobile zmieniła nazwę na P4. Właścicielem sieci był – i jest do dziś – Play Communications, a więc zarejestrowana w Luksemburgu firma kontrolowana przez islandzko-brytyjską spółkę Novator Partners i grecki Tollerton.

Jak ponad dwa lata temu ustalił Wprost, w uruchomieniu sieci bardzo pomógł chiński kapitał. A konkretniej preferencyjny kredyt z chińskiego banku CDB na ponad 2,5 mld zł oraz również preferencyjnie kredytowany sprzęt Huaweia stanowiący rdzeń budowanej przez P4 infrastruktury telekomunikacyjnej. Zadanie wprowadzenia sieci na polski rynek powierzono Chrisowi Bannisterowi, który kierował siecią aż do 2009 r. Z czasem zastąpił go Joergen Bang-Jensen (do 2018 r.), a jego z kolei zastąpił Jean-Marc Harion.

Pod koniec 2006 r. ruszyły pierwsze testy nowej sieci. W chwilę później rejestrowała już pierwszych klientów.

Testy ruszyły pierwszego grudnia i zostały poprzedzone podpisaniem umowy z właścicielem Plusa. Dzięki niej klienci P4 mogli już od samego początku korzystać z infrastruktury telekomunikacyjnej bratniego operatora. Umowa ta wygasła dopiero pod koniec ubiegłego roku.

Już na początku 2007 r. P4 ogłosił nazwę nowej sieci, pod którą jest znany do dziś – Play. W tym samym roku sieć uruchomiła działalność – na początku dla klientów indywidualnych, ale już w marcu również dla firmowych w ramach taryf Play Biznes. Sieć wprowadziła też do oferty plany typu Mix i rozpoczęła współpracę z partnerami sprzedażowymi. Telefon komórkowy z kartą SIM sieci Play mogliśmy kupić w punktach Germanos, w EMPiK-ach i w Media Markcie. Rok 2007 operator zamknął liczbą 500 tys. klientów.

Tych zaczęło nieustannie przybywać. Już 20 stycznia sieć ogłosiła, że ma już okrągły milion klientów. Czując potencjał, nie zamierzała spoczywać na laurach. W lipcu 2008 r. do oferty dodano usługę Play Online zapewniającą mobilny dostęp do Internetu. W listopadzie Play wygrywa przetarg na dwie rezerwacje po 25 dupleksowych kanałów 900 MHz i w chwilę później ogłasza podwojenie bazy klientów do 2 mln. Na kolejny milion także nie trzeba było długo czekać, raptem do końca kolejnego roku. W 2009 r. do oferty operatora trafiła oferta prepaidowa pod nazwą Play Fresh.

Milion do miliona, a potem kolejny milion. Wzrosty Playa od samego początku były imponujące.

Rok 2010 upłynął głównie pod znakiem drobnych korekt ofert, dostosowując je do potrzeb klientów i sytuacji rynkowej. To jednak nie oznacza, że u Playa w tym roku nic ciekawego się nie działo. Poza pozyskaniem kolejnej puli klientów (4,6 mln do września 2010 r.) operator zaczął kusić Stanem Darmowym, czyli wyłączeniem połączeń głosowych z opłat nawiązywanych wewnątrz sieci Play. 2011 rok okazał się jednak dużo ciekawszy.

Oprócz pozyskania kolejnych klientów (7 mln) Play uruchomił nową markę operatorską, którą był Red Bull Mobile, skierowaną do młodszego, oszczędnego klienta. Play również w tym roku rozpoczął uruchamianie sieci komórkowej czwartej generacji oraz pochwalił się, że jako jeden z pierwszych świadczy usługi na całej długości warszawskiego metra. Pojawiły się też plany taryfowe All Inclusive, promujące konsumpcję mobilnego Internetu przez hojne obdarowywanie klientów dużymi paczkami danych.

Play rozpoczyna grę z Owsiakiem. Sieć staje się oficjalnym partnerem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Z komercyjnego punktu widzenia prawdopodobnie najistotniejszym wydarzeniem 2012 r. dla sieci Play jest możliwość pochwalenia się liczbą 8,2 mln klientów oraz wprowadzeniem do oferty taryf Formuła 4.0. W ich ramach zniesiono opłaty za połączenia głosowe do wszystkich sieci w Polsce. Ważniejsze dla wizerunku sieci wydaje się jednak zaangażowanie sieci w największą akcję charytatywną w naszym kraju.

Play od 2012 r. do dziś jest głównym sponsorem telekomunikacyjnym Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wspierając działalność fundacji Jerzego Owsiaka, co bez wątpienia wpłynęło na sympatię do sieci.

Play umacnia swoją pozycję na rynku operatorów świadczących usługi na poziomie LTE.

Na początku 2013 r. Play wygrał przetarg na trzy bloki po 5MHz w częstotliwości 1800 MHz, płacąc za koncesję 498 mln zł, co umożliwiło mu uruchomienie transmisji danych w standardzie LTE 1800. W czerwcu tego samego roku prezes UKE Magdalena Gaj podpisała decyzje o rezerwacji dla Playa częstotliwości z zakresu 1800 MHz przeznaczonych do świadczenia na obszarze całego kraju usług telekomunikacyjnych. W tym samym roku Play zyskał 10-milionowego klienta i umożliwił wszystkim swoim użytkownikom korzystanie z sieci T-Mobile w ramach roamingu krajowego.

Inwestycje popłaciły. Pod koniec 2014 r. Play mógł ogłosić, że już 70 proc. populacji kraju znajduje się w zasięgu jego sieci LTE, co zapewniło operatorowi pozycję lidera w tej kategorii. Operator zdecydował się to podkreślić, wprowadzając ofertę nielimitowanego mobilnego Internetu o nazwie Formuła 4G LTE Unlimited. W rok później nawiązał współpracę z usługą muzyczną Tidal, zapewniając klientom dwuletni dostęp do jej zasobów bez dodatkowych kosztów.

W styczniu 2016 r. prezes UKE Magdalena Gaj podpisała decyzję o rezerwacji częstotliwości z zakresu 800 MHz oraz 2600 MHz dla Playa. W tym roku również P4 próbował… sprzedać Playa. Wpłynęło siedem ofert zakupu, między innymi od Warburg Pincus, Cinven, CVC i Blackstone. Żadna z tych ofert nie okazała się jednak satysfakcjonująca.

W 2016 r. uruchomiono też nową usługę Play Now, zapewniającą dostęp przez urządzenie mobilne do kilkudziesięciu kanałów klasycznej telewizji. Wybór dostępnych stacji zależał od wykupionego abonamentu. Na dodatek rok później sieć zapewniła swoim klientom roczny bezpłatny dostęp do usługi Showmax VOD. Chyba podziałało, skoro już w kwietniu sieć chwaliła się 14,3 mln aktywnych klientów.

Od 2016 r. w Play możliwe jest dokonywanie płatności przy użyciu środków zgromadzonych na koncie użytkownika. Początkowo płatności były możliwe jedynie za usługi cyfrowe, ale w kolejnych latach poszerzono usługę o płatności za bilety komunikacji miejskiej, subskrypcję Netflixa, przejazd taksówką i prenumeratę Gazety Wyborczej.

2017 r. – czas na giełdę!

3 lipca 2017 r. właściciel sieci Play ogłosił debiut na giełdzie warszawskiej, a trzy tygodnie później Play podpisał aneks do umowy o roaming krajowy z siecią Orange, która tym samym stała się głównym partnerem roamingowym. W sierpniu z kolei Play pozyskał częstotliwości w zakresie pasma 3700 MHz. Operator też zaczął stawiać nie tylko na klientów mobilnych.

W 2018 r. operator wprowadził do oferty usługę Netbox, zapewniającą dostęp do szerokopasmowego i szybkiego Internetu na zasadach stałego łącza, później w 2020 r. uzupełnioną przez Play Internet Stacjonarny. W tym samym roku operator rozpoczął przejmowanie małego konkurenta, którym jest Virgin Mobile – przejęcie zakończyło się sukcesem. Bez wątpienia wpłynęło to korzystnie na kondycję operatora, który pod koniec roku 2018 mógł pochwalić się liczbą 15 mln aktywnych klientów. Pod koniec tego roku Play jako pierwszy operator w Polsce uruchomił usługę opartą na subskrypcji Play Next.

Początek 2020 r. z przytupem. Play uruchamia sieć 5G.

7 stycznia 2020 r. operator poinformował o uruchomieniu sieci 5G w Gdyni. Na tym oczywiście nie koniec. Operator informuje o szybkich wdrożeniach w kolejnych miastach. W tym roku aż 16 z nich ma być już objętych zasięgiem sieci komórkowej piątej generacji.

Co dalej z Playem? Wiele będzie zależało od planów nowego właściciela. Dziś Iliad Purple ogłosił, że zamierza nabyć pozostające w obrocie akcje Play Communications. Intencję te poufnie wyraził już 10 sierpnia, jednak komunikat prasowy wysłano dopiero teraz. Od 10 sierpnia trwa badanie due diligence, które polega na poddaniu przedsiębiorstwa dogłębnej analizie w celu jego wyceny przez inwestora.