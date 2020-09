Play zmieni właściciela? Francuski Iliad Purple otwiera walizkę wypełnioną banknotami

Niewykluczone, że już niedługo Play Communications stanie się spółką zależną od Iliad Purple. Francuski telekom wyraża chęć nabycia 100 proc. pozostających w obrocie akcji fioletowego operatora.

Na rynku operatorów komórkowych szykują się potencjalnie duże zmiany. Co prawda na razie mowa tylko o deklaracjach i propozycjach – ale wiemy już, za sprawą komunikatu prasowego rozesłanego mediom, że Iliad Purple zamierza nabyć pozostające w obrocie akcje Play Communications. Intencję te poufnie wyraził już 10 sierpnia, jednak komunikat prasowy wysłano dopiero teraz. Od 10 sierpnia trwa badanie due diligence, które polega na poddaniu przedsiębiorstwa dogłębnej analizie w celu jego wyceny przez inwestora.

Iliad Purple wzywa do zapisów na sprzedaż 100 proc. akcji, w wezwaniu cena za akcję wynosi 39 zł. Tymczasem na zamknięciu kurs Play Communications na Giełdzie Papierów Wartościowych w piątek wynosił 28,1 zł. Głównymi akcjonariuszami Play są dziś Tollerton Investment Limited (24,58 proc. kapitału) i Kenbourne Invest (20,06 proc.). Kapitalizacja wynosi na dziś 7,17 mld zł.

Iliad Purple chce przejąć akcje Play Communications. Skąd się wzięła ta francuska spółka?

Iliad funkcjonuje już na rynku niemal dokładnie 30 lat. Siedziba tego operatora komórkowego mieści się w Paryżu. Świadczy on usługi zarówno w zakresie usług typowych dla sieci komórkowej, jak i ma w swojej ofercie dostęp do internetu za pomocą stałego łącza. Grupa iliad zatrudnia 11 tys. pracowników i posiada 26 mln klientów we Francji i Włoszech.

Na dziś operator funkcjonuje w 35 krajach, a jego kondycja jest godna pozazdroszczenia. To czwarty największy operator komórkowy na francuskim rynku, a jego pozycja jest na tyle mocna, że swego czasu próbował przejąć większościowe udziały amerykańskiego T-Mobile’a, co ostatecznie jednak nie doszło do skutku.

Na razie nie jest jasne, czemu Iliad chce przejąć Playa – jeszcze nie uzasadnia tego inwestorom w swoim komunikacie. Na pewno jednak jednym z czynników jest świetna kondycja operatora. Play, mimo szalejącej pandemii, chwali się nieustannymi wzrostami.



