Play chwali się wzrostami dobie pandemii

Fioletowy operator pochwalił się wynikami finansowymi za pierwsze półrocze 2020 r. Playowi udało się wypracować wzrosty pomimo niższych przychodów ze sprzedaży towarów spowodowanych pandemią.

Play poinformował właśnie, że w pierwszym półroczu 2020 r. przychody operacyjne wzrosły o 1,6 proc. w ujęciu r/r. Udało się to osiągnąć chociaż w tym czasie wyraźnie spadły przychody ze sprzedaży towarów o 103 mln zł w ujęciu rocznym. Nie było to jednak zaskoczeniem — koronawirus sprawił, że dwa miesiące zamknięte były punkty sprzedaży.

Play — wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2020 r.

Spółka chwali się, że w pierwszym półroczu skorygowany wskaźnik EBITDA poprawił się o 1,4 proc. r/r, co oznacza wzrost do poziomu 1237 mln zł. Wzrosty na usługach, które udało się wypracować, zrekompensowały telekomowi straty w segmencie sprzedaży sprzętu. Oprócz tego wpływ na koszty miały:

wyższe koszty ogólne i administracyjne;

jednorazowa rezerwa na nieściągalne należności zaksięgowana w 1 kw. 2020 r.;

Play podaje też, że utrzymał bazę abonentów na poziomie 15 mln (spadek 0,1 proc. r/r), wśród których jest 12,45 mln klientów aktywnych (spadek 0,5 proc. r/r.). Operator przy dodaje, że w wyniku pandemii stracił „pracowników transgranicznych”, którzy korzystali z usług przedpłaconych.

Playowi udało się natomiast podnieść ARPU w 2. kwartale 2020 r., czyli parametr określający średni przychód na klienta do poziomu 34,3 zł (+4,1 proc. r/r.) dla całej bazy klientów i do poziomu 39,7 zł (+3,5 proc. r/r.) dla klientów abonamentowych. Play przy tym chwali się spadkiem wskaźnika rezygnacji z 0,73 proc. do 0,70 proc. w pierwszej połowie 2019 r.

Nie powinno też dziwić, że Play w swojej komunikacji tak ochoczo dzieli się danymi za pierwszą połowę 2020 r. Jeśli spojrzeć tylko na 2. kwartał to widać znacznie lepiej związane z koronawirusem spadki.

Co dalej z Play?

Operator wziął pod uwagę zmiany, jakie pojawiły się z powodu koronawirusa i przewiduje wzrost przychodów rocznych rok do roku, ale skorygowana EBITDA i tak mieści się w przedziale 2,5-2,6 mld zł. Jak podaje przy tym telekom „oczekiwania dotyczące gotówkowych nakładów inwestycyjnych, FCFE i dystrybucji do akcjonariuszy pozostaną niezmienione”.

Play planuje też skupić się na inwestycji w szybszą budowę stacji bazowych, których ma już 8225 (w tym 357 nowych tylko z tego roku), a ze względu na odwołanie aukcji 5G chce przyspieszyć zwiększenie przepustowości swoich łącz. Planuje też zwiększać zasięg sieci 5. generacji udostępnianej na posiadanych już częstotliwościach.

Sieć pracuje też nad „operacyjnym, technicznym i prawnym przygotowaniem wyodrębnienia naszych wież”, co jest nowym trendem na polskim rynku telko.



