Internet stacjonarny u operatora telefonii komórkowej? Jak najbardziej - w Play to się opłaca

Operatorzy telefonii komórkowej to już coś więcej niż dostawcy usług mobilnych pozwalających na wykonywanie połączeń, wysyłanie SMS-ów oraz surfowanie po sieci za pośrednictwem telefonów i modemów z kartami SIM. Play oferuje teraz również internet stacjonarny, a my przyjrzeliśmy się przygotowanym przez niego pakietom i cennikom.

Usługi mobilne to nadal podstawa oferty każdego telekomu, ale czasy, gdy operatorzy mogli skupiać się wyłącznie na nich, już minęły. Konsumenci oczekują od sieci telefonii komórkowej teraz wielu różnych usług opłacanych wygodnie na jednym rachunku. Play wyszedł im naprzeciw i sprzedaje teraz stałe łącza na bazie współpracy z firmą Vectra.

Internet w Play — już nie tylko mobilny

Już wcześniej klienci Play mogli wykupić u operatora dostęp do usług telefonii komórkowej oraz internetu mobilnego, z którym łączy się dzięki kartom SIM wkładanym do telefonów oraz modemów. Oprócz tego w ofercie pojawił się szereg usług multimedialnych, a później dołączyła również telewizja — z możliwością oglądania jej zarówno online, jak i na dekoderze podpinanym do telewizora.

Kolejnym krokiem był internet stacjonarny, gdyż stałe łącze to idealna propozycja dla osób, u których mobilny internet mógł okazać się niewystarczający. Jedną z największych zalet internetu stacjonarnego w Play jest w końcu to, że niezależenie od wybranego pakietu, nie ma tu żadnego limitu pobieranych i wysyłanych danych — nie trzeba sobie tym zaprzątać głowy.

Połączenie kablowe ze względu na swoją charakterystyką cechuje się też dużo większą stabilnością niż łącza mobilne, co ucieszy z pewnością wszystkich graczy. Dzięki szybkim transferom bez limitu będą mogli nie tylko pobierać gry ważące po kilkadziesiąt gigabajtów bez stresu, ale również nie będą musieli się martwić o to, że przegrają mecz ze znajomymi z powodu laga.

Jak szybkie jest stałe łącze w Play dostarczane przez firmę Vectra?

Usługi świadczone są przez Play na mocy porozumienia z siecią Vectra. Dzięki temu klienci, którzy zdecydują się na ofertę fioletowego operatora, mogą korzystać z internetu o przepustowości do 600 Mb/s w najwyższym pakiecie. Dostępne są też tańsze warianty o niższej przepustowości dla osób, które nie potrzebują aż tak szybkiego transferu danych.

Za łącze o przepustowości 150 Mb/s płaci się w Play jedynie 35 zł. Podwojenie transferu do 300 Mb/s kosztuje 10 zł miesięcznie więcej, a za kolejne 10 zł miesięcznie można go podwoić ponownie do 600 Mb/s. W każdym przypadku opłata aktywacyjna wynosi 50 zł, a do tego można dobrać usługi multimedialne oraz telewizję PLAY NOW TV wraz z dekoderem opartym o system operacyjny Android TV.

Internet stacjonarny w Play i umowa na czas nieokreślony

Do końca października dostęp do stałego łącza w Play można wykupić w umowie na czas nieokreślony. To świetna wiadomość, bo zwykle na umowy na internet — zarówno mobilny, jak i stacjonarny — podpisuje się na rok lub na nawet na dwa lata. To czasami spore ograniczenie, bo stałego łącza nie można zabierać ze sobą do dowolnej innej lokalizacji — tak jak modemu z kartą SIM.

Dzięki temu, że w przypadku sieci Play umowę można rozwiązać w każdej chwili, oferta przypadnie do gustu osobom, które planują w najbliższym czasie przeprowadzkę, ale jeszcze nie wybrali miejsca docelowego. Tacy ludzie nie będą musieli filtrować ofert pod kątem tego, jacy są w danym miejscu dostępni dostawcy internetu.

Fioletowa propozycja spodoba się też studentom, którzy nigdy nie wiedzą, gdzie ich nogi poniosą i często ledwo wiążą koniec z końcem. Możliwość rozwiązania umowy na internet w dowolnym terminie to jeden stres mniej w przypadku np. utraty pracy.

*Materiał powstał przy współpracy z Play