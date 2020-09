Afryka uznana za wolną od polio. Bill Gates tryumfuje

2 interakcji

To już oficjalne. Regionalna Komisja Certyfikująca ds. Eradykacji Poliomyelitis w Regionie Afrykańskim WHO ogłosiła, że Afryka jest wolna od zachorowań powodowanych dzikim wirusem poliomyelitis.

Afryka spełnia wszystkie kryteria dotyczące eliminacji dzikiego wirusa poliomyelitis (wild polio virus – WPV). Od czterech lat w Afryce nie odnotowano żadnego zachorowania wywołanego dzikim wirusem poliomyelitis - powiedziała profesor Rose Gana Fomban Leke, przewodnicząca Komisji.

Brak zachorowań spowodowanych WPV oznacza, że Afryce udało się wyeliminować już drugiego groźnego wirusa przebywającego na wolności. Tym pierwszym był wirus ospy prawdziwej, wyeliminowany 40 lat temu.

Podziękujmy szczepionkom

Jak eliminuje się wirusa występującego na terenie całego, ogromnego kontynentu? WHO rozpoczęła prace w tym kierunku w 1996 r. Proces ten był żmudny, długotrwały i polegał głównie na obszernym dokumentowaniu kolejnych przypadków, realizowaniu ogromnej liczby kampanii na rzecz szczepień przeciwko polio oraz bezustannym prowadzeniu badań laboratoryjnych nad wirusem. Prace komisji prowadzone były na terenie 47 państw członkowskich afrykańskiego regionu WHO.

Możemy mówić tu o gigantycznym sukcesie - na początku pracy WHO w Afryce co roku odnotowywano 75 tys. zachorowań na poliomyelitis. Pierwszym kamieniem milowym były zsynchronizowane kampanie szczepień, w ramach których w 2000 r. w 17 afrykańskich krajach, wolontariusze WHO zaszczepili 76 mln dzieci. Kolejnym ważnym okresem były lata 2008-2010, w których, na terenie 24 państw Afryki Środkowej i Zachodniej wybuchła epidemia polio.

Wtedy WHO podała szczepionki 85 mln dzieci. W walkę z wirusem na terenie Afryki zaangażowało się wielu znanych ludzi. W tym Nelson Mandela, który publicznie namawiał do przyjmowania szczepionek oraz Bill Gates, który za pośrednictwem swojej fundacji sfinansował bardzo wiele szczepień.

Polio nie tak dawno było obecne również w Europie

Dzikie szczepy wirusa polio były obecne na naszym kontynencie do 2002 r. Stany Zjednoczone wyeliminowały je w 1979 r., a Indie w 2014 r. Mniej więcej do końca lat 80. poliomyelitis była chorobą endemiczną dla 125 państw i odpowiadała za śmierć 350 tys. dzieci rocznie.

Dzięki masowym szczepieniom, od 1988 r. udało nam się zredukować liczbę zachorowań spowodowanych tym wirusem na całym świecie o 99,9 proc. A jedynymi krajami, w których obecnie występują zachorowania wywołane dzikimi szczepami polio, są Pakistan i Afganistan.

I jak tu nie wierzyć w szczepionki?



