Nie tylko Note 20 i Fold 2. Co pokaże Samsung na Galaxy Unpacked?

Samsung Galaxy Unpacked nadchodzi, a wraz z nim premiery smartfonów Galaxy Note 20 oraz Galaxy Fold 2. To jednak nie wszystko, bowiem Samsung szykuje dużo więcej nowości.

Samsung zaprasza na nadchodzące wydarzenie Galaxy Unpacked, które odbędzie się już 5 sierpnia. Dwie ostatnie zajawki nie pozostawiają złudzeń co do sprzętów, które tego dnia zadebiutują. W pierwszej zajawce widzieliśmy końcówkę rysika S Pen, co nie daje wielkiego pola do interpretacji. Galaxy Note 20 nadchodzi!

Druga zajawka opublikowana wczoraj jest równie oczywista. Opis „One fold, infinite possibilities. Unpacked on August 5, 2020” daje jasno do zrozumienia, że 5 sierpnia zadebiutuje nowy składany smartfon. Do tego animacja zawarta w tweecie pokazuje ciekły metal układający się w znak „X”, który kojarzy się z oficjalną tapetą z pierwszego Galaxy Folda.

Co wiemy o Galaxy Note 20?

Wygląd smartfona pojawił się przez chwilę na oficjalnej stronie Samsunga, więc tylna część obudowy nie będzie niespodzianką. Jeśli chodzi o podzespoły, te też dość dobrze znamy.

Zaskoczeniem może być jednak ekran, który według najnowszych zapowiedzi ma być całkowicie płaski.

Znany dostawca przecieków, @UniverseIce, pokazał porównanie wyglądu Note’a 10 i 20. Jeżeli te zapowiedzi się potwierdzą, w mojej opinii poprzednik pozostanie dużo ładniejszym i bardziej futurystycznym smartfonem.

Do tego król przecieków, Evan Blass, pokazał Galaxy Note'a 20 z każdej strony na animacji. Tak, ten smartfon nie ma już przed nami tajemnic w kwestii wyglądu.

O Galaxy Fold 2 też wiemy już całkiem sporo.

Rysik S Pen to raczej tylko pobożne życzenie grafika.

Następca Folda ma nosić nazwę… po prostu Galaxy Fold 2 bez członu „Z” w nazwie. Nowy rozkładany smartfon ma mieć też zdecydowanie większy przedni ekran niż poprzednik, a wewnętrzny wyświetlacz będzie pozbawiony notcha, za to pojawi się na nim małe wycięcie na aparat do selfie. Wygląda na to, że Galaxy Fold 2 powalczy z nowym składanym Huaweiem, a pojedynek zapowiada się ciekawie.

Samsung Galaxy Watch 3 to kolejny pewnik.

O Samsungu Galaxy Watch 3 wiemy już praktycznie wszystko. I choć Galaxy Watch 2 nigdy się nie pojawił, to Samsung zamierza pominąć tę wersję, by użytkownicy nie mylili tego produktu z Galaxy Watch Active 2. Nowa generacja zegarków będzie miała w nazwie trójkę.

Zegarek ma być wyposażony w obrotowy fizyczny bezel oraz dwa przyciski do obsługi interfejsu. W kwestii wyglądu nie należy spodziewać się rewolucji, ale jednocześnie Watch 3 będzie znacznie mniej toporny od poprzednika.

Do tego Samsung najpewniej pokaże nowe słuchawki Galaxy Buds Live.

„Fasolki” Samsunga co jakiś czas powracają na kolejnych przeciekach, w tym na animacji, która niemal na pewno wyciekła Samsungowi. Internet szybko nazwał nowe słuchawki mianem „fasolek” (Galaxy Beans), ale wygląda na to, że oficjalna nazwa tego produktu to Galaxy Buds Live.

Słuchawki mają aktywną redukcję szumu, a wyróżniają się zupełnie nowym wyglądem, zrywającym ze stylistyką dotychczasowych urządzeń linii Galaxy Buds. Nowe słuchawki wyglądają minimalistycznie i bardzo futurystycznie, niczym gadżet z filmu science-fiction.

Ciekaw jestem, jak ten sprzęt leży w uchu, ponieważ na grafikach nie widać żadnych gumek. Z kolei Galaxy Buds są jednymi z najwygodniejszych słuchawek właśnie z uwagi na szerokie możliwości konfiguracji, ponieważ w każdej słuchawce możemy wymieniać dwa typy gumek, wewnętrzną i zewnętrzną.

Piąty sierpnia zapowiada się bardzo ekscytująco. Nowe urządzenia Samsunga wyglądają jak na razie świeżo i bardzo atrakcyjnie. Bądźcie tego dnia z nami, by dowiedzieć się więcej.