Samsung nie mógł być bardziej oczywisty w tej zapowiedzi. Nowy składany smartfon firmy zadebiutuje już za dwa tygodnie.

Dotychczas nie mieliśmy żadnej potwierdzonej informacji o dacie premiery następcy Samsunga Galaxy Fold. Pełno było plotek i spekulacji - zapewne słusznych - ale żadnych konkretów.

Teraz Samsung już się kryje i rzuca sugestię tak silną, że nie ma mowy o pomyłce.

Samsung Galaxy Z Fold 2 zadebiutuje razem z Galaxy Note 20.

W nowym teaserze wydarzenia Unpacked, zapowiedzianego na 5 sierpnia, padają aż dwie jednoznaczne sugestie.

Pierwsza to opis. „One fold, infinite possibilities” (jedno złożenie, nieskończone możliwości) może odnosić się tylko i wyłącznie do składanego smartfona. Druga to grafika w teaserze - symetryczne skrzydła motyla, niczym tapeta pierwszej generacji Samsunga Galaxy Fold.

Nie ma więc mowy o pomyłce - następca zadebiutuje 5 sierpnia, wraz z topowym Samsungiem Galaxy Note 20, słuchawkami Galaxy Buds Live oraz zegarkiem Galaxy Watch 3.

Samsung Galaxy Z Fold 2 - co o nim wiemy?

Tutaj wkraczamy w sferę domysłów i niepotwierdzonych informacji, ale wiemy już sporo.

Po pierwsze: nazwa. Nowy „składak” Samsunga nie będzie nazywał się Galaxy Fold 2, lecz Galaxy Z Fold 2, przejmując tym człon nazwy od Samsunga Galaxy Z Flip.

Można więc założyć, że od tej pory Galaxy Z będzie stanowiło kolejną serię wśród urządzeń marki - tak jak teraz mamy Galaxy A, Galaxy S, Galaxy Note, etc.

Samsung Galaxy Z Fold 2 ma być wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 7,59”, rozdzielczości 2213 x 1689 px i 120 Hz odświeżania. Mowa oczywiście o wewnętrznym, składanym wyświetlaczu. Ekran zewnętrzny będzie miał 6,23”.

Niewiadomą pozostaje procesor, który będzie napędzał nowego „składaka”. Zwykle produkcja podzielona jest między samsungowe Exynosy i qualcommowe Snapdragony, ale kto wie, czy po protestach użytkowników Samsung nie zdecyduje się na ujednolicenie linii produkcyjnej i wypuszczenie na cały świat wariantu ze Snapdragonem 865.

Wiemy jednak, że procesor będzie wspierany przez 12 GB pamięci operacyjnej i zaoferuje do 512 GB miejsca na dane.

Całość zasili akumulator o pojemności 4365 mAh.

Co się zaś tyczy aparatów, mają być to te same sensory co w Samsungu Galaxy S20 i S20+, czyli główny o rozdzielczości 64 Mpix i dwa moduły 12 Mpix do kompletu.

O tym, na ile powyższe przewidywania okażą się prawdziwe, przekonamy się już 5 sierpnia.

Osobiście mam nadzieję, że potwierdzą się plotki o niższej cenie urządzenia. W im więcej rąk trafi technologia składanego ekranu, tym szybciej i tym lepiej będzie się ona rozwijać. Póki co ze składanych smartfonów korzystać może garstka zamożnych gadżeciarzy, ale nie ma wątpliwości, że składane smartfony to przyszłość. Im szybciej nadejdzie ona dla większej liczby konsumentów, tym lepiej dla wszystkich.