Z wyglądu podobne zupełnie do niczego. A jednak słuchawki Samsung Galaxy Buds Live istnieją i prawdopodobnie zadebiutują już za kilka tygodni, do tego w trzech kolorach.

O słuchawkach dousznych/dokanałowych zwyczajowo mówi się „pchełki”. W tej nomenklaturze nieco namieszały Apple AirPods i atak klonów, który nastąpił po ich premierze, bo bardziej przypominają one szczoteczki do zębów niż pchełki.

Samsung kolejny raz burzy ustalone nazewnictwo. Bo jak nazwać „pchełkami” słuchawki, które wyglądają jak dorodne fasolki?

Samsung Galaxy Buds Live coraz bliżej.

O „fasolkowych” słuchawkach Samsunga wiemy już od pewnego czasu. Osobiście do samego końca nie wierzyłem w ten przedziwny design, ale wszystko wskazuje na to, iż nietypowe fasolki ujrzą światło dzienne.

O dziwo nie będą nosiły nazwy „Galaxy Beans” (ależ zmarnowana okazja!), lecz Samsung Galaxy Buds Live.

Evan Blass udostępnił właśnie na swoim profilu kolejne grafiki ilustrujące nowe słuchawki, które wyglądają na prawdziwe grafiki promocyjne.

Potwierdzają one wszystko, co do tej pory wiedzieliśmy na temat fasolek. Zdradzają również, że trafią na rynek w trzech kolorach: białym, czarnym i rose gold.

Sądząc po tym, iż Galaxy Buds Plus trafiły na rynek w identycznych wariantach kolorystycznych jak Galaxy S20, możemy się spodziewać, że kolorystyka Galaxy Buds Live również jest nieprzypadkowa i właśnie w takich odcieniach ujrzymy Samsunga Galaxy Note 20.

Samsung Galaxy Buds Live - co już o nich wiemy?

Tak naprawdę? Niewiele. Nieoficjalne informacje mówią o konstrukcji z dwoma głośnikami, co najmniej trzema mikrofonami w każdej „fasolce” i wbudowanej aktywnej redukcji hałasu.

Cena słuchawek ma wynieść około 140-150 dol., co przełożyłoby się na niespełna 700 zł w Polsce (po doliczeniu podatków). Osobiście nie bardzo wierzę w tę cenę i spodziewałbym się raczej, że nowe słuchawki Samsunga będą kosztowały bliżej 1000 zł.

Wielką niewiadomą jest też data debiutu nowych słuchawek. Z różnych źródeł płyną dwa sprzeczne sygnały.

Pierwszy mówi, iż nowe słuchawki zadebiutują już 22 lipca wraz z zegarkiem Samsung Galaxy Watch 3. Nie ma jednak najmniejszego potwierdzenia tej informacji w oficjalnych kanałach Samsunga.

Drugi sygnał jest o wiele bardziej wiarygodny - Galaxy Buds Live oraz Galaxy Watch 3 zadebiutują prawdopodobnie 5 sierpnia podczas wydarzenia Unpacked, na którym zostanie zaprezentowany Galaxy Note 20.

Osobiście bardziej niż data premiery interesuje mnie przedziwny design tego urządzenia. Rozumiem zamysł. Rozumiem, że mają się one zagnieżdżać w małżowinie bez jednoczesnego wciskania się do kanału słuchowego.

Obawiam się tylko, że będą to jeszcze mniej uniwersalne słuchawki niż Apple AirPods, dostępne tylko dla tych, których matka natura obdarzyła uszami zgodnymi ze wzorcem Samsunga.