Wygląda na to, że to już koniec domysłów i przecieków na temat Samsunga Galaxy Note 20. Na rosyjskiej stronie Samsunga omyłkowo pojawiły się oficjalne rendery przedstawiające nadchodzącego smartfona. Note 20 wygląda rewelacyjnie.

Na rosyjskiej stronie Samsunga doszło do niecodziennej sytuacji. Na serwerach pojawiły się grafiki przedstawiające Samsunga Galaxy Note 20. Wygląda na to, że mieliśmy do czynienia z pomyłką. Rendery Note’a 20 były wplecione w podstronę Note’a 10.

Co ciekawe, ten błąd był widoczny przez kilka dni. Nawet po jego wykryciu grafiki można było oglądać jeszcze przez niecałą dobę. Dopiero minionej nocy Samsung usunął je ze strony.

Samsung Galaxy Note 20 w kolorze Mystic Bronze prezentuje się niezwykle elegancko.

Na oficjalnych grafikach Samsung Galaxy Note 20 wygląda dokładnie tak, jak na przeciekach… a jednak ładniej. Rozkład elementów, w tym obiektywów aparatu na wysepce, był już znany, ale spasowanie całości i wykończenie w kolorze Mystic Bronze prezentuje się po prostu pięknie. Do tego widzimy rysik S Pen w identycznym kolorze.

Niestety nie widzimy przedniej części smartfona, ale z przodu niespodzianek nie będzie. Już Galaxy Note 10 wyglądał bardzo futurystycznie, bo ogromny ekran był otoczony ledwie zauważalnymi ramkami. Te w Galaxy Note 20 prawdopodobnie będą nieco cieńsze, ale nic więcej nie da się zmienić we froncie urządzenia, który już praktycznie w całości jest ekranem.

Pozostaje tylko otwór na kamerkę do selfie, ale wszystkie przecieki wskazują na to, że w nadchodzącej generacji Samsung jeszcze z niego nie zrezygnuje. Półprzezroczysty ekran OLED skrywający kamerę nadejdzie, ale nie spodziewajmy się go w 2020 r.

Samsung pokaże dwie wersje Galaxy Note 20.

Obok podstawowego Galaxy Note 20 zobaczymy też wariant większy, który tym razem najpewniej otrzyma dopisek Ultra, a nie Plus. Mniejszy model będzie wyposażony w ekran AMOLED o przekątnej 6,42 cala, a większy będzie miał 6,87 cala. Ekrany będą pracować z odświeżaniem 120 Hz, tak jak ma to miejsce w serii S20.

Możemy spodziewać się zastosowania procesora Snapdragon 865 Plus lub Exynos 992, w zależności od rynku. Mniejszy wariant ma być wyposażony w bazowej wersji w 8 GB RAM, a większy w 12 GB. W mniejszym modelu pamięć będzie miała pojemność 128 GB, a a większym 256 lub 512 GB.

Możemy się też spodziewać naprawdę dużych akumulatorów. Według przecieków, mniejszy Note 20 będzie wyposażony w ogniwo o pojemności od 4000 do 4300 mAh, a większy model ma mieć ok 4500 - 5000 mAh.

Według przecieków oba modele w dużym stopniu będą różnić się aparatami. Bazowy wariant ma bazować na potrójnym układzie: główny obiektyw z matrycą 12 MP, teleobiektyw z s matrycą 64 MP i ultraszerokokątny obiektyw współpracujący z sensorem 12 MP. Z kolei Note 20 Ultra będzie wyposażony w układ (odpowiednio) 108, 13 i 12 megapikseli. Oba warianty mają wspierać łączność 5G.

Kiedy możemy spodziewać się premiery? Na pewno w 2020 r. Prawdopodobną datą były wrześniowe targi IFA w Berlinie, ale Samsung niedawno wycofał się z tej imprezy. Być może Note’a zobaczymy w podobnym terminie, ale na konferencji zorganizowanej online.