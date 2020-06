O tym, że Galaxy Watch 3 jest w drodze, wiemy od jakiegoś czasu. Teraz dowiedzieliśmy się także, jak będzie wyglądał nowy zegarek Samsunga. Jest pięknie!

W powszechnej opinii to właśnie Samsung robi jedyne inteligentne czasomierze na rynku, które są w stanie bezpośrednio rywalizować z Apple Watchem. Nie są ani stricte sportowe (jak np. zegarki Garmina czy Fitbity), ani stricte „smart” (jak wiele zegarków z Wear OS), ale bardzo umiejętnie łączą fitness z codzienną elegancją.

Ostatnio Samsung skupił się jednak na sferze fit, prezentując Galaxy Watch Active i Galaxy Watch Active 2, które co prawda są dość ładne, by je nosić na co dzień, ale to wciąż bardziej „casual” niż „business”. Na następcę Galaxy Watcha przyszło nam poczekać szmat czasu.

Samsung Galaxy Watch powraca. Wszystko, co wiemy o Galaxy Watch 3.

Czy naprawdę będzie to Galaxy Watch 3, tego nie wiemy. Logika nakazywałaby nazewnictwo „Galaxy Watch 2”, ale według wstępnych informacji Samsung chce przeskoczyć o jedną cyferkę, by konsumenci nie mylili nowego zegarka z Galaxy Watch Active 2.

Ma to sens.

Wiedzieliśmy wcześniej, że Galaxy Watch 3 przywróci bodajże najciekawszą funkcję smart-zegarków Samsunga - obrotowy bezel do obsługi interfejsu. To mała rzecz, ale znacząco ułatwia korzystanie z zegarka. W Galaxy Watch Active bezel był „obrotowy”, ale nie poprzez fizyczny element, a dotykowy pasek na krawędzi.

Teraz do konstrukcji powraca fizyczny, perforowany bezel, niczym w klasycznych zegarkach. Dzięki znanemu ujawniaczowi poufnych informacji, Evanowi Blassowi, wiemy już, jak będzie wyglądał Samsung Galaxy Watch 3.

Źródło: Evleaks

Grafika zdradza również resztę wyglądu zegarka, w tym dwa fizyczne przyciski do interakcji z interfejsem, 45-mm średnicy tarczy oraz pasek z mechanizmem szybkiego wymieniania o szerokości 22 mm.

Na tle poprzedniego Galaxy Watcha odznaczają się przede wszystkim bardziej wyraźnie odstające przyciski i smuklejszy beze. W Galaxy Watchu pierwszej generacji przypominał on bezel z zegarków nurkowych, teraz bliżej mu do zegarków wyścigowych czy lotniczych.

Wiele wskazuje na to, że nowy Samsung Galaxy Watch 3 trafi na rynek w dwóch rozmiarach.

Czyli podobnie do poprzednich generacji. Większy zegarek ma mieć 45-mm tarczę i ekran o przekątnej 1,4”, zaś mniejszy tarczę o średnicy 41 mm i ekran 1,2”.

Obydwa zegarki mają być wykonane - zależnie od wersji - ze stali nierdzewnej lub tytanu, zaś ekran chroniony będzie szkłem Gorilla Glass DX, jakie znajdziemy np. w zegarkach Garmina.

Poza tym obydwa zegarki mają pracować pod kontrolą systemu Tizen OS 5.5 i być wyposażone w 1 GB RAM-u oraz 8 GB miejsca na dane.

Prawdopodobnie pojawi się także wersja z kartą eSIM i obsługą sieci LTE.

Tyle, jeśli chodzi o konkretne informacje. Spodziewać się można również rozlicznych usprawnień oprogramowania i wprowadzenia funkcji na wzór tych, które Apple planuje wprowadzić do swoich zegarków wraz z watchOS 7.

Zdziwiłbym się głęboko, gdyby Galaxy Watch 3 nie oferował nowych trybów treningowych i w jakiejś formie nie nawiązywał do sytuacji pandemicznej. Apple Watch będzie mierzył czas mycia rąk - może Samsung postawi na podobne rozwiązanie?

Sądząc jednak po tym, jak dopracowanymi e-czasomierzami są poprzednie zegarki z serii Galaxy Watch, możemy się spodziewać, że nowy zegarek Samsunga nawiąże równą walkę z nowym Apple Watchem, którego zobaczymy jesienią.

Samsung Galaxy Watch 3 ma zaś zadebiutować w sierpniu, wespół z nowym Samsungiem Galaxy Note 20.

Nie ma jeszcze żadnych wiarygodnych doniesień odnośnie ceny, ale jeśli poprzednie modele mogą być w tej materii jakimś wyznacznikiem, możemy się spodziewać co najmniej 15-20 proc. niższej kwoty niż w przypadku zegarków Apple’a.