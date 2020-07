Samsung potwierdził krążące od kilku dni po sieci plotki dotyczące daty jego konferencji Unpacked. To właśnie na niej ma zostać zaprezentowany Galaxy Note20, czyli nowy sztandarowy fablet z Korei.

Konferencja Samsung Unpacked, jak informuje Samsung, odbędzie się 5 sierpnia. Wydarzenie będzie miało charakter wyłącznie wirtualny – goście ani dziennikarze nie będą zaproszeni, a jego zapis będziemy mogli obejrzeć w Internecie.

Samsung nie potwierdza oficjalnie, czego wydarzenie ma dotyczyć. Z przecieków wiemy, że niemal na pewno zostanie zaprezentowany telefon Galaxy Note20 i zegarek Galaxy Watch 3. Szczególnie ciekawe będzie pierwsze z urządzeń.

Jeśli natomiast chodzi o urządzenia składane, takie jak hybryda Galaxy Fold 2, to prawdopodobnie nie zobaczymy ich podczas najbliższej konferencji. Według najnowszych plotek ich premiera będzie miała miejsce we wrześniu, podczas osobnej prezentacji.

Co już wiemy o Galaxy Note20?

Według nieoficjalnych informacji telefon ma być wyposażony w akumulator o pojemności 4000 mAh (4500 mAh w Note20+). Inne źródła twierdzą, że w samsungowym fablecie znajdziemy aż 16 GB LPDDR5 DRAM, co powinno wystarczyć z dużym zapasem do pracy wielozadaniowej z nawet najbardziej wymagającymi aplikacjami. Podobno telefon ma być wyposażony w zupełnie nowy, wbudowany w wyświetlacz czytnik linii papilarnych Qualcomma o nazwie 3D Sonic Max. Ma on się wyróżniać dużą powierzchnią czujnika – 20 mm x 30 mm, podczas gdy typowy czujnik bieżącej generacji zapewnia czujnik o powierzchni raptem 4 mm x 9 mm. Wyświetlacz telefonu ma cechować się odświeżaniem z częstotliwością 120 Hz .

Wiemy też z nieoficjalnych źródeł, że telefon w wersji Galaxy Note20+ wyposażony będzie w wyświetlacz AMOLED o przekątnej długości aż 6,87-cala i rozdzielczości QHD+. Ten model ma być również wyposażony w moduł foto składający się z kilku obiektywów, z których jeden ma współpracować z matrycą o wielkości aż 108 Mpix. Do tego podstawowego telefonu z rodziny Galaxy Note20 może trafić 12-megapikselowy aparat. Najpewniej będzie on taki sam jak moduł foto, który znalazł się w smartfonach Galaxy S20 i Galaxy S20 Plus.

Warto pamiętać, że konferencja nie oznacza premiery handlowej telefonu. Ta nastąpi nieco później – zgadujemy że w około miesiąc po wydarzeniu.