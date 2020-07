Tak będzie wyglądać integracja Messengera i Instagrama

3 interakcji

Facebook zamierza sukcesywnie łączyć ze sobą jego przeróżne usługi, w tym Messengera, WhatsAppa czy Instagrama. Aktualizacja jednego z komunikatorów podpowiada częściowo jak to będzie działać w praktyce.

Na dziś Facebook ma trzy różne komunikatory, które wzajemnie w żaden sposób ze sobą nie współpracują. Jest wywodzący się z usługi Facebook Messenger, jest kupiony i wcześniej niezależny WhatsApp i jest wreszcie Instagram, z jego systemem prywatnych wiadomości i komunikatorem Threads. Powolutku pomalutku wszystkie te usługi mają zacząć wzajemnie się dogadywać.

Jak będzie to wyglądać w ujęciu całościowym? Tego jeszcze nie wiemy, ale za sprawą Alessandra Paluzziego dowiadujemy się jak to ma się prezentować z punktu widzenia użytkownika Instagramu. Informacje Paluzzi odkrył w kodzie najnowszej wersji aplikacji Instagram.

Halo, Facebook? Mam Messengera w moim Instagramie, proszę coś z tym zrobić.

W zasadzie to tweet Paluzziego opisuje wszystko, a mi pozostaje przetłumaczyć go na język polski. Użytkownicy Instagramu będą widoczni dla użytkowników Messengera jako możliwe do dodania kontakty, między którymi można swobodnie wymieniać wiadomości. Aktualizacja wprowadza integrację między dwiema sieciami na stałe, czego cofnąć nie można. Znajomi z dowolnej połączonej sieci widzą też czy jesteśmy online.

Na razie nie jest jasne kiedy komunikatory Facebooka zostaną połączone w jedną sieć. Mając jednak w pamięci czas, jaki Facebook potrzebował do zintegrowania Relacji z Messengera, Instagrama i Facebooka możemy zgadywać, że mamy jeszcze do tej integracji przynajmniej kilka miesięcy.