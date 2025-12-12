WhatsApp stał się lepszym komunikatorem. Nowe funkcje są super

Ładowanie...

Dotyczą one wszystkich kluczowych zakątków: czatów, rozmów oraz kanałów nadawczych czy statusów. Z najprzydatniejszych mamy możliwość wysłania szybkiej wiadomości po niedobranym połączeniu.

WhatsApp z szybkim odpowiadaniem na nieodebranego połączenia

Nowość w WhatsAppie sprawia, że jeśli dzwonimy do kogoś, a ten nie odbiera, będziemy mogli mu łatwo przekazać informacje. Jeśli wykorzystaliśmy połączenie głosowe przez WhatsAppa, po nieodebraniu pojawi się możliwość natychmiastowego wysłania wiadomości głosowej. Dla połączeń z kamerką jest natomiast opcja pozostawienia szybkiej notatki wideo.

Czy aby wcześniej nie było opcji już nagrywania się? Były, ale użytkownik musiał przeszukiwać odmęty interfejsu aplikacji, aby znaleźć te opcje. Tutaj ułatwieniem jest to, że komunikator sam zasugeruje możliwość wysłania tego typu wiadomości. Poczta głosowa nie jest raczej chętnie wykorzystywana, a to taka trochę jej ulepszona wersja.

Kolejna sprawa to reakcje w czatach głosowych, które teraz ułatwiają się szybkie przełączenie między pisaniem wiadomości a rozmową na żywo bez dzwonienia do grupy. W czacie głosowym mamy mieć możliwość szybkiego udostępnienia reakcji - np. podczas uzgadniania czegoś, gdy niekoniecznie wtedy możemy rozmawiać. Ostatnimi czasy WhatsApp zaktualizował też wygląd zakładki Połączenia.

W czatach i sekcji aktualizacje też szykują się zmiany

WhatsApp mimo wszystko w pierwszej kolejności jest komunikatorem tekstowym. Dlatego Meta ulepszyła nieco tę kwestię, dodając kilka przydatnych (i tych mniej przydatnych) rozwiązań:

bardziej przejrzysty podgląd linków, skracający adresy URL, aby nie zaśmiecały czatu;

nowa karta multimediów w WhatsApp na komputerze (aplikacja i wersja internetowa) - dzięki temu można wyszukiwać dokumenty, linki, multimedia w jednym miejscu;

animowanie obrazów za pomocą sztucznej inteligencji Meta AI;

możliwość generowania obrazów oparte na modelach Midjourney i Flux w Meta AI - lepsze efekty podczas tworzenia np. obrazków z życzeniami świątecznymi.

Oprócz tego w sekcji Aktualizacje, która obejmuje status oraz kanały odbiorcze, znajdziemy:

możliwość zadania pytań na kanałach odbiorczych, aby twórcy mogli lepiej wchodzić w interakcje z odbiorcami i otrzymywać odpowiedź od razu;

w statusie pojawi się możliwość dodawania tekstów piosenek, pytań, na które inni mogą odpowiadać czy interaktywnych naklejek.

Nowe funkcje mają trafiać do użytkowników stopniowo. Niekoniecznie tylko w ramach uaktualnień aplikacji komunikatora, ale też w ramach aktywacji przez twórców określonych rozwiązań po stronie serwera.

Albert Żurek 12.12.2025 21:58

