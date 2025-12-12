Logo
Badała kometę 3I/Atlas i się wyłączyła. Szalona teoria w sprawie sondy MAVEN

W dość enigmatycznym wpisie Avi Loeb zasugerował, że niespodziewana utrata kontaktu z sondą MAVEN może mieć związek z kometą 3I/Atlas.

Bogdan Stech
Jeżeli w świecie astronomii istnieje ktoś, kto potrafi wstrząsnąć nudną konferencją naukową samą tylko hipotezą, to na pewno jest to Avi Loeb. Profesor z Harvardu, astrofizyk, niestrudzony tropiciel śladów pozaziemskich cywilizacji i człowiek, który właśnie zasugerował coś, co brzmi jak początek filmu sci-fi. A zaczęło się od dość enigmatycznego wpisu o utracie kontaktu z sondą MAVEN.

Sonda kosmiczna MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) nagle straciła kontakt z Ziemią 6 grudnia 2025 r., w trakcie okrążania Marsa. Kiedy MAVEN wyłonił się zza Czerwonej Planety, kontrola naziemna NASA nie była w stanie nawiązać połączenia.

MAVEN to jeden z siedmiu orbiterów, które obecnie obserwują Marsa. Wystartował z Ziemi w 2013 r. i osiągnął orbitę Marsa w 2014 r. Jego zadaniem jest badanie górnych warstw atmosfery i jonosfery Czerwonej Planety oraz ich interakcji z wiatrem słonecznym.

Była to też jedna z sond, które badały przelot komety 3I/Atlas.

"Nie twierdzę, że to byli kosmici"

Tajemniczy los sondy MAVEN natychmiast rozbudził wyobraźnie internautów na całym świecie. Emocjom dał się ponieść także Loeb który zamienił się na chwilę w mema z Giorgio A. Tsoukalosem, znanym z serii "Starożytni kosmici", na którym mówi: "Nie twierdzę, że to byli kosmici… ale to byli kosmici". Dokładnie z taką sytuacją mamy teraz do czynienia.

Profesor z Harvardu w nowym wpisie napisał, że często najoryginalniejsze i najciekawsze pomysły są porzucane zaraz po ich narodzinach, ze względu na ogrom pracy, jaki trzeba by wykonać, by je wdrożyć w życie.

Jest to całkowicie zrozumiałe, ponieważ praca związana z wychowywaniem dzieci jest o wiele bardziej wymagająca i mniej przyjemna niż proces poczęcia. Niemniej jednak wszyscy zdajemy sobie sprawę, że dorośli nie istnieliby, gdyby dzieci nie były poczęte. Sztuka definiowania oryginalnych kierunków badań jest niedoceniana przez tych, którzy zazwyczaj pracują nad ugruntowanymi tematami badawczymi - napisał Loeb.

Czy jest coś, czego nie chcemy dostrzec?

Następnie robi się niepokojąco, żeby nie powiedzieć strasznie.

Kiedy rodzi się pomysł, pojawia się on jako obraz obiektu o niskiej rozdzielczości. Z czasem, w miarę jak poświęca się mu więcej badań, szczegóły jego ukształtowania zostają rozpoznane. Czasami ci, którzy przeżyli pierwszą fazę, nie dożywają, by zobaczyć drugą - stwierdził Loeb.

Kompozycja obrazu w ultrafiolecie przedstawiająca atomy wodoru otaczające kometę 3I/Atlas, trzeci obiekt międzygwiazdowy kiedykolwiek wykryty przez astronomów, podczas przejścia przez nasz Układ Słoneczny. Zdjęcie to zostało wykonane 28 września 2025 r., zaledwie kilka dni przed najbliższym zbliżeniem komety do Marsa, przez instrument sondy kosmicznej MAVEN. Instrument ten, Imaging Ultraviolet Spectrograph, wykonuje zdjęcia w ultrafioletowej części widma, aby ujawnić skład chemiczny obiektów. Zdjęcie pokazuje wodór emitowany z różnych źródeł: komety (ciemna plama po lewej stronie), wodór z Marsa (jasna emisja po prawej) i wodór przepływający przez nasz Układ Słoneczny między planetami (słaba emisja pośrodku). Źródło zdjęcia: NASA/Goddard/LASP/CU Boulder

Następnie naukowiec napisał: 9 października 2025 r. sonda kosmiczna MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) wykonała zdjęcie nowego obiektu międzygwiazdowego 3I/Atlas o niskiej rozdzielczości z odległości 56 mln km. Zdjęcie, zarejestrowane przez spektrograf ultrafioletowy, ujawniło obecność atomów wodoru w pobliżu 3I/Atlas. 6 grudnia 2025 r. NASA poinformowała utracie łączności MAVEN ze stacjami naziemnymi na Ziemi. Dane telemetryczne z MAVEN wykazały, że wszystkie systemy sondy działały prawidłowo podczas ostatniego wejścia na orbitę za Marsem, ale później sieć Deep Space Network NASA nie wykryła sygnału".

Jak to rozumieć? Dla mnie to oczywista sugestia, że sonda MAVEN miała zostać wyłączona rozmyślnie przez obcych, choć brzmi to oczywiście absurdalnie i niedorzecznie. Sondy kosmiczne psują się jak każdy inny sprzęt, a trzeba wziąć pod uwagę, że pracują w ekstremalnych środowiskach.

Kometa 3I/Atlas nie musi być statkiem obcych, by być niezwykłym darem dla naszej nauki. Avi Loeb upiera się jednak, że w tym wszystkim jest coś, czego nie dostrzegamy, albo nie chcemy dostrzec.

Bogdan Stech
12.12.2025 13:53
