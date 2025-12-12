Ładowanie...

Jeśli chcesz zmienić swój salon lub garaż w salę kinową, to projektor będzie świetnym rozwiązaniem. Urządzenia z tej kategorii są w stanie generować ogromny obraz w cenie będącej ułamkiem tego, ile płacimy za telewizory. Do tego jeśli projektor ma kompaktowe wymiary, tak jak testowany obecnie przeze mnie Hisense M2 Pro mierzący dokładnie 23 cm x 19 cm x 22 cm, to sprawdzi się nie tylko w domu, ale również poza nim.

Moje ulubione projektory to mobilne projektory.

Z jednej strony takie urządzenia pozwalają zmienić salon w mieszkaniu w salę kinową, a z drugiej - deklasują każdy hotelowy telewizor, z jakim miałem styczność. I to nie tylko pod względem wielkości obrazu, ale też wygody obsługi! Jeśli tylko w pokoju, który nam przydzielono, mamy białą ścianę, to możemy na niej wyświetlać filmy i seriale ze swoich aplikacji VOD bez konieczności logowania się. No i niektóre apki w ogóle nie są dostępne, zwłaszcza za granicą.

Przenośne projektory wzbogacą też każdą imprezę plenerową - można odpalić YouTube’a z teledyskami na grillu. Do tego jeśli tylko mamy ochotę, możemy obejrzeć z sąsiadami mecz wyświetlany na ścianie domu któregoś z nas. Te urządzenia spodoba się również rodzicom, bo wprowadzają uroczy klimat w pokoju dziecka - a do tego można wykorzystać je do nauki. No i można je zabrać ze sobą do biura, jeśli tylko czeka nas ważna prezentacja.

Co potrafi Hisense M2 Pro?

Przykładem projektora, który zapewnia świetną jakość obrazu przy zachowaniu niewielkich gabarytów jest Hisense M2 Pro. Urządzenie wyposażono w laser RGB, który zapewnia równomierne natężenie światła dla każdego z kolorów, co przekłada się na świetną jakość obrazu. Jego żywotność to zaś 25 tysięcy godzin, więc starczy na 17 lat oglądania wideo przez 4 godziny dziennie. Rozdzielczość obrazu, jaką zapewnia, to 4K, czyli dokładnie 3840 na 2160 pikseli.

W urządzeniu nie zabrakło też zoomu optycznego dzięki zmiennej ogniskowej (1.0-1.3:1). Oznacza to, że można powiększać lub pomniejszać obraz bez przestawiania projektora w inne miejsce - i to bez utraty jakości obrazu, jak to występuje w przypadku cyfrowego zoomu. Jeśli z kolei przestawimy go w inne miejsce, to algorytmy same zadbają o to, by obraz miał odpowiednią ostrość, geometrię i proporcje. Mamy tu automatyzację w 5 punktach:

geometria;

ostrość;

wpasowanie w ekran;

ominięcie przeszkód;

dopasowanie do koloru ściany.

Obraz, jaki wygeneruje ten model projektora, może mieć przekątną od 65” (czyli takiej, jak zwykle spotykana w telewizorach Polaków) do aż 200” (a więc o powierzchni kilkukrotnie większej, zapełniając całą ścianę). Minimalna odległość projekcji to 1,4 m, z kolei aby uzyskać, dla przykładu, 100-calowy obraz, wystarczy umieścić projektor w odległości od 2.2 od ściany. Odsunięcie go od niej na odległość 4.4 m pozwala uzyskać z kolei obraz o najwyższej możliwej, czyli, 200-calowej przekątnej.

Technologia laserowa MCL38 z 28 zapewnia przy tym czterokrotnie wyższą wydajność niż LED. Dodatkowo technologia True 0 Harmful Blue Light eliminuje niebieskie światło, chroniąc wzrok nawet podczas oglądania filmów i seriali przez długi czas. Hisense M2 Pro zapewnia pokrycie 110 proc. przestrzeni barw BT.2020 (delta E ~0.9) oraz obsługuje technologie DolbyVision, HDR10, HDR10+ i HLG. Obraz jest jak żyleta zarówno w filmach, jak i w grach (gdzie przydaje się tryb 240 Hz).

Projektor to nie tylko sprzęt, ale też oprogramowanie.

W wielu projektorach, które cechują się niezłymi parametrami, mamy do dyspozycji autorskie oprogramowanie producenta, często bez certyfikacji dla popularnych usług VOD. Do tego zdarza się, że aby uzyskać dostęp do treści z serwisów wideo na żądanie musimy podłączyć do nich osobne urządzenie w postaci przystawki typu Apple TV albo Google Chromecast. W przypadku Hisense M2 Pro nie ma takiej potrzeby. Projektor ma zainstalowany system VIDAA.

To dokładnie to samo oprogramowanie, z którego można skorzystać na telewizorach marki Hisense. Jak na nowoczesną platformę Smart TV przystało, zapewnia ono dostęp do wszystkich siedmiu aplikacji VOD, z których korzystam na co dzień: Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video, SkyShowtime, Apple TV i YouTube. Do tego mogłem zainstalować na nim takie usługi jak Canal+, Player czy Polsat Box. Oprócz aplikacji, z których korzystam, jest oczywiście dostępna masa innych.

Nie zabrakło oczywiście wbudowanych głośników (2x 10 W) i obsługi Dolby Atmos, a w zestawie z urządzeniem dostajemy też praktyczne etui podróżne. Można w nim w bezpiecznie transportować projektor w dowolne miejsce - czy do do hotelu, czy to na działkę, czy to do biura. Przyda się również, jeśli sprzętu nie montujemy w mieszkaniu na stałe pod sufitem albo nie stawiamy go na szafce. Można go szybko i wygodnie schować, a potem odłożyć go do szafy, gdy akurat nie jest potrzebny.

Piotr Grabiec 12.12.2025 13:00

