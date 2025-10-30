Dwa polskie lotniska zamknięte. Decyzję wymusiło wojsko

Ładowanie...

Z powodu konieczności zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Radomiu i Lublinie zostały zamknięte na czas działań – przekazała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

REKLAMA

Sytuacja ma związek z atakami Rosji na Ukrainę. Konieczne było poderwanie polskich myśliwców.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" – informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jak dodano, działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

REKLAMA

W Radomiu decyzja o zamknięciu lotniska nie wpłynęła zbytnio na pasażerów, bo najbliższy lot zaplanowany jest na 1 listopada, a kolejny – na 4 listopada. Większy ruch jest w Lublinie, ale odloty i przyloty szykowane są na godziny popołudniowe, więc jest szansa, że do tego czasu uda się wznowić działalność portu.

Zdjęcie główne: Przemyslaw Szablowski / Shutterstock



REKLAMA

Adam Bednarek 30.10.2025 10:02

Ładowanie...