Dwa polskie lotniska zamknięte. Decyzję wymusiło wojsko
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o czasowym zamknięciu dwóch polskich lotnisk.
Z powodu konieczności zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Radomiu i Lublinie zostały zamknięte na czas działań – przekazała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
Sytuacja ma związek z atakami Rosji na Ukrainę. Konieczne było poderwanie polskich myśliwców.
"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" – informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Jak dodano, działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.
W Radomiu decyzja o zamknięciu lotniska nie wpłynęła zbytnio na pasażerów, bo najbliższy lot zaplanowany jest na 1 listopada, a kolejny – na 4 listopada. Większy ruch jest w Lublinie, ale odloty i przyloty szykowane są na godziny popołudniowe, więc jest szansa, że do tego czasu uda się wznowić działalność portu.
