Zuckerberg już żyje w przyszłości. Wkrótce założysz okulary rodem z filmu sci-fi

Ładowanie...

Nie jest tajemnicą, że Meta od lat pracuje nad elektroniką wyprzedzającą swoje czasy. Dobrym przykładem są gogle Meta Quest (np. 3), stworzone do obsługi treści VR i AR. Choć cały projekt Metaverse generuje milionowe straty, nowe podejście - w postaci okularów Meta Ray-Ban Display - może sprawić, że wreszcie będzie to technologia dostępna dla mas.

REKLAMA

Okulary z ekranem od twórców Facebooka. Wyglądają jak z przyszłości

Do sieci trafiło kilkusekundowe nagranie prezentujące nadchodzący produkt: Meta Ray-Ban Display. Dla niewtajemniczonych - Meta od lat współpracuje Ray-Ban przy tworzeniu inteligentnych okularów. Dotychczasowe modele były wyposażone w kamery, głośniki i mikrofony, a także łączyły się ze smartfonem. Nie były jednak aż tak zaawansowane, jak sugerowała sama marka.

Nowa generacja sprzętu ma zyskać dodatkowy wyświetlacz, dzięki czemu urządzenie w teorii powinno być znacznie bardziej wielofunkcyjne. Film pokazuje, że ekran znajdzie się na prawej soczewce. To rozwiązanie otwiera drzwi do prawdziwej rozszerzonej rzeczywistości. W nagraniu widać m.in. funkcje takie jak:

odpisywanie na wiadomości;

nawigowanie na wyświetlonych mapach;

analiza obiektów;

tłumaczenie języków obcych w czasie rzeczywistym;

korzystanie z asystenta sztucznej inteligencji Meta AI.

W poprzednich modelach część funkcji – np. analiza obiektów czy asystent AI – była dostępna dzięki wbudowanej kamerze. Zastosowanie ekranu jednak otwiera nowe możliwości interakcji ze sprzętem - opcja odpisywania z klikaniem wirtualnych przycisków wydaje się niezwykle ciekawa.

Podobnie jak wyświetlanie aplikacji map z nawigacją, czy tłumaczenie napisów w obcych językach, gdzie okulary wyświetlają przetłumaczony tekst tuż nad obiektem. To coś, czego nie oferuje dziś praktycznie żaden sprzęt na rynku. Meta Ray-Ban Display wygląda jak urządzenie wyjęte wprost z filmu o przyszłości.

Jako że film wyciekł do sieci wieczorem 15 września, a wydarzenie Meta Connect odbędzie się już w środę 17 września, jest duża szansa, że producent wprowadzi na rynek swoje okulary z wyświetlaczem już niebawem.

Wcześniejsze doniesienia zakładały, że premiera tego sprzętu to kwestia 2026 r., ale najwyraźniej Meta ma już gotowy sprzęt. Te same informacje sugerowały, iż urządzenie ma kosztować ok. 800 dol. (ok. 4000 zł). Tanio zatem nie będzie, ale przecież mówimy o okularach ze wbudowanym wyświetlaczem.

REKLAMA

Więcej o sprzęcie przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 16.09.2025 20:30

Ładowanie...