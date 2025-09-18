Jakie akcesoria kupić do konsoli lub peceta? Widzieliśmy nowe cacka od Turtle Beach

Ładowanie...

Zakup konsoli lub peceta do gier to niestety zwykle dopiero początek wydatków, jakie czekają graczy. W celu zapewnienia sobie komfortu podczas rozgrywki, zarówno offline jak i online, warto wyposażyć się w szereg dodatkowych akcesoriów. Tych na rynku jest oczywiście cała masa, a jedną z firm, która zajmuje się ich produkcją, jest Turtle Beach.

Przedstawiciele marki z dumą chwalą się tym, iż w przypadku słuchawek bezprzewodowych Turtle Beach jest już od ponad dekady liderem, ale na tym oferta firmy się bynajmniej nie kończy. Portfolio doczekało się właśnie aktualizacji, a my mieliśmy okazję przyjrzeć się pełnej ofercie, w tym nowościom, które dopiero trafią do sprzedaży. Co zwróciło największą uwagę?

REKLAMA

Turtle Beach i pady (nie tylko) dla prosów

Do oferty marki dołączyły właśnie cztery nowe wersje kolorystyczne kontrolera przewodowego do konsol Xbox i komputerów PC o nazwie Turtle Beach Rematch Advanced o nazwach Blue Kitsune, Cotton Candy, Kyoto Bloom oraz Dark Cosmos. Wyróżnikiem tego modelu jest fakt, iż może on świecić w ciemności.

Kolejną z nowości jest Turtle Beach Rematch Advanced, który z kolei kierowany jest do posiadaczy konsol Xbox i pecetów. W jego przypadku mamy do dyspozycji spusty z efektem Halla i dwustopniową regulacją, konfigurowalne przyciski szybkiego działania z tyłu oraz przycisk wyciszania mikrofonu.

1 / 2 Turtle Beach Rematch Advanced

Pojawił się również przewodowy kontroler Turtle Beach Afterglow Ignite, który również można podłączyć do konsol Xbox i pecetów. Jego wyróżnikiem jest podświetlenie RGB z 7 strefami, które można niemalże dowolnie konfigurować - lub wyświetlić z ich pomocą autorski wzór inspirowany wehikułem czasu.

Do tego w przypadku Turtle Beach Afterglow Ignite dochodzą wygodne spusty z efektem Halla wraz dwustopniową regulacją oraz podwójne przyciski tylne, które można samodzielnie zmapować. Kabel dołączany do zestawu z końcówką USB-C ma z kolei aż 3 metry długości.

W ofercie firmy nie zabrakło też czegoś dla posiadaczy konsol Nintendo Switch i Switch 2. Turtle Beach Rematch to kontroler bezprzewodowy z motywem Mario Bricks, który pojawi się obok zapowiedzianej wcześniej wersji z motywem Donkey Kong. Ma soczewkowy wzór, dzięki czemu grafika zmienia się, gdy nim poruszamy.

Nowe kontrolery można już zamawiać, a ich sklepowa premiera odbędzie się już 12 października 2025 r. Ceny? Turtle Beach Rematch Advanced w nowych kolorach wyceniono na 39,99 eu, Turtle Beach Afterglow Ignite na 49,99 eu (199 zł), a Turtle Beach Rematch Wireless Mario Bricks Edition na 59,99 eu (249 zł);

Te sześć padów to oczywiście tylko wycinek oferty Turtle Beach.

Po prezentacji nowych kontrolerów mogliśmy przyjrzeć się również innym kontrolerom, które wprowadzono do oferty nieco wcześniej. Wśród nich największe wrażenie robi oczywiście Victrix Pro BFG Reloaded. W zestawie z akcesorium mamy futerał ze śrubokrętem oraz wymiennymi modułami takimi jak dodatkowe bloki z analogami, nakładki na nie, krzyżaki innego kształtu itd.

W sprzedaży już teraz dostępny jest Victrix Pro BFG Reloaded dedykowany konsolom PlayStation, który oferowany jest za 749 zł, ale już 5 października pojawi się model projektowany z myślą o konsolach Microsoftu z rodziny Xbox (w tej samej cenie). Do tego 26 października zadebiutuje Victrix Pro BFG Reloaded PC Edition wyposażony w precyzyjny gładzik.

1 / 5

W przyszłości pojawi się również Victrix Gambit Prime, który ma być najszybszym licencjonowanym kontrolerem do konsol Xbox na świecie z 12 wymiennymi komponentami. Ma zapewniać 8-krotnie szybszą reakcję na sygnał wejściowy niż w przypadku konkurencji. Premiera? Trzeci kwartał tego roku. Polskiej ceny nie znamy, tak na naszym kontynencie będzie sprzedawany za 79,99 euro.

Turtle Beach ma też nową klawiaturę oraz mysz: Vulcan II TKL i Burst II Pro

Pierwszym z akcesoriów jest klawiatura mechaniczna Turtle Beach Vulcan II TKL RGB o kompaktowych gabarytach - nie wyposażono jej w blok numeryczny. Urządzenie wyposażono w przełączniki Titan HS z możliwością wymiany podczas pracy, które wstępnie nasmarowano dla łatwej konserwacji. Do tego na pokładzie mamy górną płytę ze szczotkowanego aluminium i piankę tłumiącą dźwięk, co ma zapewniać cichą i precyzyjną pracę.

Działanie każdego z klawiszy z osobna można personalizować - zarówno w kwestii jego działania, jak i podświetlenia RGB, do czego służy aplikacja Turtle Beach Swarm II. W klawiaturze Turtle Beach Vulcan II TKL nie zabrakło też takich funkcji jak ReacTap SOCD i anti-ghosting. W urządzeniu znalazł się też naturalnie port USB-C, który podłącza się po lewej stronie. Cena? 99,99 euro. Data Premiery? 13 października 2025 r.

1 / 2

Dobrym kompanem dla tej klawiatury będzie e-sportowa bezprzewodowa symetryczna myszka, którą jest Turtle Beach Burst II Pro z odczytem 8K. Zapewnia ona ultra niskie opóźnienia na poziomie zaledwie 0,125 ms. Za kontrolę kursora, tudzież celownika, odpowiada ulepszony czujnik Owl-Eye 30K DPI (750 IPS). Akcesorium zapewnia 99,8 proc. dokładności rozdzielczości na dowolnej powierzchni, w tym na szkle.

Przełączniki optyczne Titan mają z kolei wytrzymać nawet 100 milionów kliknięć. Wbudowany akumulator zapewnia z kolei do 40 godz. pracy przy częstotliwości odpytywania 8 kHz (lub 150 godz. przy 1 kHz), a to wszystko przy zachowaniu masy na poziomie 57 g. Poprawiono również taśmę antypoślizgową dla zwiększenia precyzji. Cena? 129,99 euro. Myszka Turtle Beach Burst II Pro, podobnie jak klawiatura również trafi do sklepów 13 października 2025 r.

A co ze słuchawki, z których słynie Turtle Beach?

Modelem, którym firma chwali się obecnie najbardziej, jest Turtle Beach Atlas 200. Inspiracją dla tego niego były udane słuchawki Atlas Air z otwartym tyłem, a tutaj użyto tego samego pałąka. Do tego mamy piankowe nauszniki z pamięcią kształtu, a ten model jest przyjazny dla okularników, co jako osoba nosząca okulary niezwykle doceniam. To pierwszy zestaw w ofercie marki dostępny w wersji licencjonowanej dla konsol PS4 i PS5.

1 / 2 Turtle Beach Atlas 200 (białe)

Innym ciekawym modelem jest przewodowy zestaw Turtle Beach AirLite Fit z przetwornikami 40 mm. Ten już dostępny jest w sprzedaży w cenie 109 zł. Nauszniki zostały wykonane z dzianiny dżersejowej, co ma zapewniać komfort i blokować hałas z zewnątrz. W urządzeniu nie zabrakło też mikrofonu z funkcją redukcji szumów oraz złącza audio minijack 3,5 mm

Oprócz tego w ofercie pojawi się też lekki, wygodny i niedrogi zestaw Turtle Beach Regon 70, również stworzony z myślą o konsoli Nintendo Switch. Akcesorium zostało dostrojony do technologii dźwięku przestrzennego, a składane nauszniki pokryto syntetyczną skórą. Jego cena to 149 zł, a do sklepów dotrze w 3 kwartale 2025 r. w dwóch wersjach kolorystycznych.

REKLAMA

A jakie jeszcze akcesoria sprzedaje Turtle Beach?

W ofercie firmy oprócz padów, klawiatur, myszy i słuchawek mamy również nieco bardziej wymyślne gadżety dla graczy. Wśród nich są kontrolery muzyczne takie jak Riffmaster oraz pady do bijatyk pokroju Victrix Pro KO pozwalające zaprogramować samemu 16 wymiennych przycisków. Do tego dochodzą akcesoria wyścigowe, czyli kierownice (w tym z pedałami i bezprzewodowe), takie jak takie jak VelocityOne Race, VelocityOne Race KD3 i VelocityOne F-RX.

REKLAMA

Piotr Grabiec 18.09.2025 13:16

Ładowanie...