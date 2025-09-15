REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Social media

Slow tech to potrzeba, czy pozerstwo? Chyba trochę jedno i drugie

Slow tech z założenia miał być odpowiedzią na cyfrowy przesyt. Ucieczką od powiadomień, ciągłego scrollowania i nieustannej gonitwy. Tymczasem coraz częściej staje się kolejną modą, którą trzeba odpowiednio opakować i wrzucić do sieci. Czy świadome ograniczanie technologii to prawdziwa potrzeba, czy raczej stylowa poza dla mediów społecznościowych?

Marcin Kusz
Slow tech to styl życia czy pozerstwo?
REKLAMA

Wyobraźmy sobie taką scenę: modny influencer publikuje zdjęcie z podpisem: wylogowałem się, żeby naprawdę żyć. Perfekcyjne kadrowanie, filtry dobrane tak dobrze, jak tylko się da, a w dłoni – najnowszy iPhone. Trudno nie parsknąć śmiechem. Idea slow tech, czyli świadomego ograniczania technologii, miała być lekarstwem na otaczający nas przeładowany bodźcami świat. Tymczasem coraz częściej staje się kolejną estetyczną pozą, którą chętnie pokazujemy światu w social mediach.

REKLAMA

Gdy detoks staje się świetnie sprzedawalnym contentem

Slow tech miał być swego rodzaju buntem wobec nieustannego pędu powiadomień i niekończącego się scrollowania. Ruch ten wywodzi się z filozofii slow life, która narodziła się jeszcze w latach 80. XX w. we Włoszech. Przeciwstawiała się ona szybkości życia i promowała wspólne spędzanie czasu w gronie rodziny i znajomych.

Niestety zarówno slow life, jak i później slow tech, szybko zmieniły się w kolejny modny trend, który bardzo łatwo da się opakować i sprzedać. Cyfrowy detoks to dziś nie tylko odłożenie telefonu do szuflady, ale też hasztagi, warsztaty mindfulness, płatne aplikacje liczące czas spędzony na innych aplikacjach. Trzeba przyznać, że to mistrzostwo marketingu: stworzyć rynek wokół rezygnacji z rynku. W efekcie ludzie nie tyle odłączają się od sieci, co dokumentują swoje odłączenie. Oczywiście w mediach społecznościowych.

Nie oznacza to jednak, że slow tech to czyste pozerstwo. Wystarczy spojrzeć na naszą codzienność: praca zdalna, ciągłe wideokonferencje, maile o 22:00, powiadomienia z komunikatorów. Badania pokazują, że dziennie spędzamy ponad 5 godz. przed ekranem telefonu, a u młodszych grup ta wartość rośnie jeszcze bardziej. Nic więc dziwnego, że coraz częściej mówi się o wypaleniu cyfrowym i przebodźcowaniu. Dla wielu osób slow tech to szczera próba odzyskania kawałka normalności – snu, koncentracji czy zwykłej rozmowy twarzą w twarz z najbliższymi.

Między szczerością a autopromocją

Fenomen slow tech pokazuje, jak trudno dziś oddzielić potrzebę od autopromocji. Ktoś naprawdę chce odetchnąć, wyjechać w góry bez zasięgu i poczuć się wolnym, jednak żeby ten wolny weekend miał sens, trzeba przecież wrzucić o nim relację, najlepiej z cytatem o wolności od technologii. Właśnie w tym kryje się największy paradoks: nawet odłączenie się od sieci staje się kolejnym elementem życia w sieci.

Slow tech to trochę moda, trochę ratunek. Jedni potrzebują go po to, żeby zachować równowagę psychiczną, inni traktują jak modne akcesorium obok ekotorby i kubka na latte z sojowym mlekiem ze starbunia. Prawda leży jednak gdzieś pośrodku. Jeśli naprawdę chcesz odpocząć od technologii, nie mów o tym światu. Po prostu odłóż ten telefon, idź na spacer, na kolację z dziewczyną, albo sięgnij po książkę. Bo dopóki slow tech trzeba udokumentować, dopóty pozostanie bardziej pozą, niż prawdziwą potrzebą.

REKLAMA

Przeczytaj także inne nasze felietony:

REKLAMA
Marcin Kusz
15.09.2025 06:15
Tagi: FacebookInstagramTikTokUzależnienieuzależnienie od smartfona
Najnowsze
18:41
To jedno z ostatnich miłych miejsc w internecie. Nie spodziewałem się tam takich historii
Aktualizacja: 2025-09-14T18:41:43+02:00
17:33
Nowy wpis na paragonie. Ministerstwo wyjaśnia
Aktualizacja: 2025-09-14T17:33:06+02:00
16:46
Samolot lądował w Krakowie i wypadł z pasa. Pasażerowie ewakuowani
Aktualizacja: 2025-09-14T16:46:41+02:00
16:30
Uwaga, ogromne ćwiczenia polskich służb. Będzie słychać strzały i wybuchy
Aktualizacja: 2025-09-14T16:30:00+02:00
16:15
Potężna dostawa czołgów dla polskiej armii. Okręt był wyładowany po brzegi
Aktualizacja: 2025-09-14T16:15:00+02:00
16:00
Historyczny moment. Pierwszy polski pilot zakończył kurs instruktorski na F-35
Aktualizacja: 2025-09-14T16:00:00+02:00
7:51
Tramwaje w Polsce suną po trawie. Żegnamy beton
Aktualizacja: 2025-09-14T07:51:00+02:00
7:41
iPhone 17 Pro nie ma sensu. Lepiej weź iPhone 17 Pro Max - już tłumaczę dlaczego
Aktualizacja: 2025-09-14T07:41:00+02:00
7:31
Garmin Edge 1050 10 miesięcy później. Dla tej jednej rzeczy warto
Aktualizacja: 2025-09-14T07:31:00+02:00
7:21
Poznań przekombinował z biletami. Mieszkańcy wkurzeni ma maksa
Aktualizacja: 2025-09-14T07:21:00+02:00
7:11
Garmin Fenix 8 10 miesięcy później. Znalazłem jedną rysę
Aktualizacja: 2025-09-14T07:11:00+02:00
7:01
Google uważa, że internet kwitnie. Przed sądem mówi inaczej
Aktualizacja: 2025-09-14T07:01:00+02:00
17:15
Uwaga, Lotnisko w Lublinie zamknięte. Polskie myśliwce w powietrzu
Aktualizacja: 2025-09-13T17:15:43+02:00
16:50
Czy Polska ma szanse z Big Techem? Podatek cyfrowy da nam odpowiedź
Aktualizacja: 2025-09-13T16:50:00+02:00
16:40
Klimatyzm czy dorzucamy do pieca? Polskie ministerstwa chyba nie mogą się zdecydować
Aktualizacja: 2025-09-13T16:40:00+02:00
16:30
Podoba ci się automatyczny dubbing na YouTube? Idą jeszcze dalej
Aktualizacja: 2025-09-13T16:30:00+02:00
16:20
Brytyjską prawicę zastąpił ChatGPT. Może czas na polską?
Aktualizacja: 2025-09-13T16:20:00+02:00
16:10
Smartfon wezwał na pomoc pogotowie i straż pożarną. Twój też tak potrafi
Aktualizacja: 2025-09-13T16:10:00+02:00
16:00
Nepal obalił swój rząd. Czas anarchii? Nie, Discorda
Aktualizacja: 2025-09-13T16:00:00+02:00
12:20
iPhone 17 to symbol statusu? Kiedyś to działało, ale dziś już chyba nie
Aktualizacja: 2025-09-13T12:20:56+02:00
7:45
Odkryto nowego towarzysza Ziemi. Ukrywał się w cieniu
Aktualizacja: 2025-09-13T07:45:00+02:00
7:30
Technologia z CERN-u trafi do przychodni. Diagnostyka molekularna na wyciągnięcie ręki
Aktualizacja: 2025-09-13T07:30:00+02:00
7:15
Warszawa miała rosnąć, a hamuje. Koniec marzeń o gigancie
Aktualizacja: 2025-09-13T07:15:00+02:00
7:00
Chcą chłodzić Arktykę aerozolem? Naukowcy biją na alarm
Aktualizacja: 2025-09-13T07:00:00+02:00
6:45
Światło zamiast prądu. Nowy chip AI wywraca stolik
Aktualizacja: 2025-09-13T06:45:00+02:00
6:30
Mars był kiedyś jak Ziemia? Nowe odkrycie zmienia wszystko
Aktualizacja: 2025-09-13T06:30:00+02:00
21:57
Przeglądarka wykryje, że ktoś wchodzi do domu. I ukryje wszystko na ekranie
Aktualizacja: 2025-09-12T21:57:51+02:00
21:04
iPhone 17 już w ofertach operatorów. Tyle zapłacisz
Aktualizacja: 2025-09-12T21:04:55+02:00
19:15
Rozbłyski słoneczne biją rekordy. 60 mln stopni na horyzoncie
Aktualizacja: 2025-09-12T19:15:50+02:00
18:31
Polscy mężczyźni umierają szybciej niż kobiety. Dane są niepokojące
Aktualizacja: 2025-09-12T18:31:54+02:00
17:42
Awaria w Play. Nie działa internet w telefonie i połączenia
Aktualizacja: 2025-09-12T17:42:27+02:00
17:29
Budowali ten zegar przez 20 lat. Nic nie może się z nim równać
Aktualizacja: 2025-09-12T17:29:48+02:00
17:06
Prokuratora uderza w program Czyste powietrze. Milionowe wyłudzenia
Aktualizacja: 2025-09-12T17:06:43+02:00
16:23
Historyczny moment dla Polski. Będziemy robić najnowocześniejsze pociski na świecie
Aktualizacja: 2025-09-12T16:23:16+02:00
15:45
Wielka awaria w polskich urzędach. "Przyczyny są analizowane"
Aktualizacja: 2025-09-12T15:45:06+02:00
15:42
Żywy beton zasili twój dom. Tak będziemy się budować
Aktualizacja: 2025-09-12T15:42:01+02:00
14:46
iPhone 17 już w przedsprzedaży. Możesz zamawiać najnowsze smartfony Apple’a
Aktualizacja: 2025-09-12T14:46:42+02:00
14:30
Ukraińcy będą nas szkolić, jak walczyć z dronami. No cóż, mają duże doświadczenie
Aktualizacja: 2025-09-12T14:30:00+02:00
14:00
"TikTok i Instagram są jak używki". Ursula von der Leyen rozpoczyna walkę z mediami społecznościowymi
Aktualizacja: 2025-09-12T14:00:00+02:00
13:30
Będą walczyć z dezinformacją. W autobusach i tramwajach
Aktualizacja: 2025-09-12T13:30:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA