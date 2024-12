Ile razy dziennie sprawdzasz telefon? Możesz pomylić się o 100

Dużo za dużo. Według najnowszego badania przeprowadzonego przez reviews.org na próbie 1000 dorosłych Amerykanów, każdy z nich sięga po telefon średnio 205 razy dziennie. Powtórzę - 205 razy i jest to wzrost o ponad 42 proc. w stosunku rok do roku. Oznacza to, że co 7 minut podnoszą smartfon i sprawdzają co tam nowego słychać w sieci.