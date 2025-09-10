REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

iPhone 17 Pro? Nie warto. To sprzedawanie detali jako przełomów

Choć doceniam nowy design. Choć świerzbi ręka, żeby wydać całą wypłatę na iPhone'a 17 Pro, to ja mówię pas. Zostanę przy swoim telefonie.

Marcin Kusz
Nie kupię iPhone'a 17 Pro. Bo nie
REKLAMA

Znowu to zrobili. Znowu światła, muzyka, fajerwerki. Tim Cook z uśmiechem wprowadza nas w kolejną rewolucję, a na scenie pojawia się nowa generacja iPhone’ów. Pierwsze na rynku smartfony obsługujące ProRes RAW, ekran odświeżany w 120 Hz, kilka nowych funkcji, które mają sprawić, że poczujemy się, jakbyśmy dostali bilet do przyszłości. Brzmi wspaniale. Problem w tym, że to nie bilet do przyszłości, tylko kolejny karnet na karuzelę, która kręci się w miejscu.

REKLAMA

Magia szczegółów, której nikt nie zauważy

Apple jest mistrzem w sprzedawaniu detali jako przełomów. Raz milimetr cieńszy, raz o 5 proc. szybszy, raz dodatkowy obiektyw, który widzi więcej niż ludzkie oko. I za każdym razem słyszymy słowo rewolucja. No wprost emejzing. Tylko po co.

No dobra, ProRes RAW to gratka dla profesjonalnych filmowców, a 120 Hz docenią gracze czy koneserzy płynności animacji. Tylko ilu z nas naprawdę tego potrzebuje? Ilu ludzi nagrywa filmy do Netflixa, a ilu zwyczajnie scrolluje Instagrama i wysyła memy na Messengerze? To trochę tak, jakby sprzedawać samochód rodzinny reklamując go hasłem: Teraz z trybem startowym jak w bolidzie F1.

I właśnie tu tkwi sedno problemu. Dlaczego uważam, że wymiana iPhone’a 16 Pro na 17 Pro to głupota? Bo iPhone 16 Pro wciąż działa perfekcyjnie. Bateria trzyma cały dzień, aparat robi zdjęcia ostrzejsze niż wspomnienia z gimnazjum, a żadna aplikacja nie odważyła się jeszcze go zadławić. Wymiana na nowy model nie wniosłaby niczego poza tym, że Apple policzyłby sobie kilka tys. zł za możliwość pochwalenia się: mam najnowszego iPhone’a. Dziękuję, postoję. Nie będę klientem, którego co roku prowadzi się za rękę do kasy i mówi: „Popatrz, to prawdziwa rewolucja, musisz to mieć”. Bo to nie rewolucja. To dobrze naoliwiona machina marketingowa, która karmi się naszą potrzebą bycia na czasie.

Technologia, która nie nadąża za życiem

Nie oszukujmy się i spójrzmy prawdzie w oczy. Świat smartfonów doszedł do ściany. Może nie takiej, której nie da się zburzyć, ale jest ona wyraźnie zauważalna. Telefony są już tak dobre, że trudno wymyślić coś, co naprawdę zmieni nasze życie. Kiedyś przełomem był ekran dotykowy, internet w kieszeni, dobry aparat.

Teraz przełomem ma być to, że animacje przewijają się jeszcze płynniej, a zdjęcia w nocy są o ton jaśniejsze. Serio? To już nie technologia, która zmienia życie. To technologia, która próbuje na siłę udowodnić, że wciąż jest potrzebna. Kiedyś to było, nie? Zachęcam do przeczytania mojego nostalgicznego felietonu, w którym rozpuszczam się nad unikalnością telefonów w czasach sprzed smartfonów.

Nie wymienię swojego iPhone’a 16 Pro. I nie dlatego, że mnie nie stać albo że nie lubię nowinek. Lubię i doceniam. Ale mam dość udawania, że co roku dostajemy coś absolutnie nowego. Mam dość czucia się jak klient, którego rolą jest tylko potakiwać i płacić. Właśnie dlatego mówię jasno: stop. Smartfon ma mi służyć, a nie robić ze mnie uczestnika corocznej loterii pt. kup nowy, bo stary jest już passé.

Przeczytaj także inne nasze felietony:

REKLAMA

I jeśli Apple chce mnie przekonać, to niech pokaże coś naprawdę przełomowego. Coś, co zmieni moje codzienne życie. Coś, co wyrwie mnie z butów.  Bo póki co, to ja wolę zostać przy swoim 16 Pro. A nową generację zostawię tym, którzy wciąż wierzą, że magia kolejnej mszy Apple’a jest warta kilku tys. zł.

REKLAMA
Marcin Kusz
10.09.2025 19:16
Tagi: AppleiPhonepremiera
Najnowsze
18:56
PlayStation 6 już wygrywa z przyszłym Xboxem. W kwestii szacunku do graczy
Aktualizacja: 2025-09-10T18:56:58+02:00
18:07
iPhone 17 Pro w Europie ma gorszy akumulator. Powodem jest tacka
Aktualizacja: 2025-09-10T18:07:50+02:00
17:28
iPhone Air kontra Samsung Galaxy S25 Edge. Pojedynek cieniasów
Aktualizacja: 2025-09-10T17:28:13+02:00
17:12
iPhone 17 Pro - dlaczego po 5 latach łamię zasadę i kupuję na premierę
Aktualizacja: 2025-09-10T17:12:37+02:00
16:57
Białoruś: ostrzegaliśmy Polskę przed dronami
Aktualizacja: 2025-09-10T16:57:25+02:00
16:49
iPhone 17 z niezwykłym zabezpieczeniem. To kompletna nowość
Aktualizacja: 2025-09-10T16:49:07+02:00
16:43
Apple obniża cenę iPhone 16, dlatego telefon podrożał. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2025-09-10T16:43:32+02:00
16:26
Rosjanie: nie było żadnych dronów. Trolle podważają polskie komunikaty
Aktualizacja: 2025-09-10T16:26:34+02:00
16:04
Yale: "Myśl o wierceniu w drzwiach jest przerażająca". Ich nowy zamek ma to zmienić
Aktualizacja: 2025-09-10T16:04:45+02:00
15:49
Spotify wreszcie to zrobiło. Bezstratny dźwięk już dostępny, bez dopłat
Aktualizacja: 2025-09-10T15:49:41+02:00
14:55
Polska chce uruchomić Artykuł 4 NATO. Jest wniosek, takie są skutki
Aktualizacja: 2025-09-10T14:55:17+02:00
13:57
Nie musisz kupować nowych AirPods Pro 3. Najlepsza funkcja dostępna w poprzednim modelu
Aktualizacja: 2025-09-10T13:57:01+02:00
12:55
Apple Watch Ultra 3 kontra Ultra 2. Sprawdziłem na papierze, czy warto
Aktualizacja: 2025-09-10T12:55:57+02:00
12:43
Dezinformacja wchodzi do Polski łatwiej niż drony. Przeraziłem się, widząc efekty
Aktualizacja: 2025-09-10T12:43:19+02:00
11:09
Tak zestrzelono rosyjskie drony nad Polską. Jest nagranie
Aktualizacja: 2025-09-10T11:09:57+02:00
11:02
iPhone Air to smartfon, którego pragnę, ale to byłby związek bez przyszłości
Aktualizacja: 2025-09-10T11:02:29+02:00
10:19
iPhone Air może i ma płaskowyż zamiast wyspy aparatu, ale za to i tak się giba
Aktualizacja: 2025-09-10T10:19:39+02:00
10:04
Jakie tanie słuchawki bezprzewodowe kupić? Te od Huaweia brzmią jak rozsądny wybór
Aktualizacja: 2025-09-10T10:04:28+02:00
9:34
Takiej magii się nie spodziewałem. Piekarnik, który nawet amatora zamieni w szefa kuchni
Aktualizacja: 2025-09-10T09:34:18+02:00
8:56
iOS 26 oficjalnie - Apple potwierdził datę. Oto co się zmienia
Aktualizacja: 2025-09-10T08:56:57+02:00
8:01
Polska przestrzeń naruszona przez rosyjskie drony. Jest Alert RCB
Aktualizacja: 2025-09-10T08:01:29+02:00
7:45
Zakładam nowe słuchawki Apple’a i nic nie słyszę - bo o to chodzi
Aktualizacja: 2025-09-10T07:45:02+02:00
6:45
Wielki nieobecny pokazu Apple. Dwie litery palą Tima Cooka ze wstydu
Aktualizacja: 2025-09-10T06:45:00+02:00
6:34
Widzimy kolory tak samo? Naukowcy w końcu mają odpowiedź
Aktualizacja: 2025-09-10T06:34:00+02:00
6:23
iPhone 17, Air i Pro w pigułce - 10 rzeczy, które trzeba wiedzieć
Aktualizacja: 2025-09-10T06:23:00+02:00
6:12
Nowe fakty o przodkach Polaków. Nasze pochodzenie to nie mit
Aktualizacja: 2025-09-10T06:12:00+02:00
6:01
Znaleźli sposób na kolejki w PSZOK-u. Wizyta ze śmieciami jak u lekarza
Aktualizacja: 2025-09-10T06:01:00+02:00
21:38
iPhone 17 ze 120 Hz. Apple w końcu bez wstydu, to ważna zmiana
Aktualizacja: 2025-09-09T21:38:22+02:00
21:22
Polskie ceny Apple Watch 11, AirPods Pro 3 i Watch Ultra 3. Jest zaskakująco dobrze
Aktualizacja: 2025-09-09T21:22:16+02:00
21:07
Apple wyręczył Biały Dom i sam zrobił Trump Phone'a
Aktualizacja: 2025-09-09T21:07:40+02:00
20:59
iPhone 17 – mamy polskie ceny. Niby taniej, ale drożej
Aktualizacja: 2025-09-09T20:59:49+02:00
20:18
iPhone 17 Pro (Max) jest cudowny. Nowa wyspa aparatu i te kolory
Aktualizacja: 2025-09-09T20:18:45+02:00
20:05
iPhone Air oficjalnie. Może jest cienki, ale za to jest potworem
Aktualizacja: 2025-09-09T20:05:39+02:00
19:54
iPhone 17 - oto on. Prośby zostały wysłuchane
Aktualizacja: 2025-09-09T19:54:10+02:00
19:44
Apple Watch SE 3 zmienia definicję taniego zegarka. Na lepsze
Aktualizacja: 2025-09-09T19:44:24+02:00
19:43
Apple Watch 11 mnie rozczarował. Nie brałbym nawet za darmo
Aktualizacja: 2025-09-09T19:43:07+02:00
19:41
AirPods 3 Pro z najlepszym ANC na świecie. No, zobaczymy
Aktualizacja: 2025-09-09T19:41:19+02:00
19:36
Apple Watch Ultra 3 to gigant, nie zegarek. Największy w historii
Aktualizacja: 2025-09-09T19:36:37+02:00
18:37
Kuna w polskiej armii. Ten bezzałogowy zabójca zmieni nasze wojsko
Aktualizacja: 2025-09-09T18:37:34+02:00
18:05
Smartfony Samsunga z pomysłową nowością od Google'a. Inni muszą czekać
Aktualizacja: 2025-09-09T18:05:42+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA