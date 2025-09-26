Europa w końcu wzbija się do walki o niebo. Myśliwiec bez pilota to dopiero początek

Ładowanie...

Czy Europa jest gotowa na własny, autonomiczny myśliwiec, który nie potrzebuje pilota w kabinie? Niemiecka firma Helsing właśnie pokazała projekt, który ma zmienić układ sił w powietrzu.

Mowa o CA-1 Europa, nowym UCAV (Uncrewed Combat Aerial Vehicle), czyli bezzałogowym samolocie bojowym sterowanym przez sztuczną inteligencję. To maszyna, która według producenta ma być masowo produkowana, stosunkowo tania, elastyczna i zdolna do walki w najbardziej wymagających warunkach.

REKLAMA

Europejski pomysł na dominację w powietrzu

Trzeba to powiedzieć wprost: Europejczycy mieli do tej pory pewne zaległości w segmencie zaawansowanych, bojowych dronów (UCAV) w porównaniu do USA czy Chin. Ale to się właśnie zmienia, i to w spektakularnym stylu.

Niemiecka firma Helsing, specjalizująca się w technologiach sztucznej inteligencji dla wojska, odsłoniła swój najnowszy projekt: CA-1 Europa. To nie jest kolejny powolny zwiadowca. To ma być AI-driven combat jet – autonomiczny, superszybki bojowy odrzutowiec przeznaczony dla sił powietrznych całej Europy.

Samolot stworzony od zera – bez kompromisów

CA-1 Europa powstaje w zakładach Grob Aircraft w Tussenhausen. Helsing podkreśla, że nie jest to rozwinięcie istniejącej konstrukcji, lecz clean-sheet design - projekt od zera, dostosowany do nowych realiów wojny powietrznej.

CA-1 Europa

Samolot waży od 3 do 5 t, ma 11 m długości i 10 mrozpiętości skrzydeł. Z zewnątrz wyróżnia go charakterystyczny układ cranked kite wing, czyli skrzydła o łamanym profilu oraz pochylone usterzenie pionowe, co poprawia zarówno aerodynamikę, jak i właściwości stealth. Napęd zapewnia pojedynczy silnik, a prędkość ma sięgać zakresu wysokich prędkości poddźwiękowych.

Na pokładzie znajdziemy wewnętrzną komorę uzbrojenia, co ogranicza widoczność dla radarów, a także modułową architekturę. Dzięki temu Europa będzie mogła przenosić różne zestawy czujników, systemy walki elektronicznej czy środki samoobrony.

Producent dodaje, że konstrukcja jest przystosowana do działań z improwizowanych lotnisk i drogowych odcinków startowych, gdyby pełnoprawne lotniska zostały wyłączone z gry.

Więcej na Spider's Web:

Inteligentna masa, czyli siła w liczbach

Helsing opisuje CA-1 jako narzędzie do realizacji koncepcji intelligent mass. W skrócie chodzi o to by, zamiast polegać na kilku bardzo drogich, zaawansowanych myśliwcach, móc wystawić w powietrze całą flotę tańszych, autonomicznych maszyn.

Tego typu rozwiązanie ma ogromny sens w dobie rosnących kosztów lotnictwa bojowego. Dla porównania: jeden F-35A kosztuje dziś ponad 80 mln dolarów, a cena eksploatacji sięga kolejnych milionów rocznie. Jeśli Europa zdoła produkować CA-1 w setkach egzemplarzy, będzie to realna odpowiedź na strategię saturacji, czyli zasypania przeciwnika ogromną liczbą celów, z którymi jego obrona nie nadąży.

CA-1 Europa

Europa nie ma też kompleksów wobec USA i Chin, które od lat rozwijają programy bezzałogowych samolotów bojowych. CA-1 to sygnał: nie będziemy zależni od technologii zza oceanu.

Mózg w powietrzu

To, co naprawdę odróżnia CA-1 Europa od konkurencji, to nie metal i kształt, a to, co ma w środku: sztuczna inteligencja. Helsing nie kryje, że to właśnie AI jest mózgiem operacji.

W samym centrum systemu znajduje się Centaur – autonomiczny agent walki powietrznej (AI pilot). To nie jest teoria! W tym roku Helsing pokazał, że Centaur działa w praktyce, przejmując pełną kontrolę nad myśliwcem Saab Gripen E podczas ćwiczeń nad Bałtykiem.

W scenariuszach BVR (poza zasięgiem widzialności) Centaur wykonał złożone manewry i wypracowywał rozwiązania ogniowe przeciwko załodze. Co ciekawe, integracja algorytmów uczenia maszynowego (zwanego reinforcement learning) z systemem Gripena zajęła zaledwie sześć miesięcy.

Antoine Bordes, Wiceprezes ds. AI w Helsingu, ujawnia, że Centaur jest szkolony w gigantycznej infrastrukturze uczenia wzmocnionego, gdzie w zaledwie 24 godziny cykli treningowych osiąga wydajność na poziomie ludzkiego pilota!

REKLAMA

Europa wchodzi w nową erę

CA-1 Europa to nie jest kolejny dron bojowy. To zapowiedź zmiany filozofii prowadzenia działań powietrznych. Zamiast kilku niezwykle drogich, załogowych platform – setki inteligentnych, tańszych i bardziej elastycznych maszyn, które mogą działać samodzielnie albo w rojach.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już za kilka lat na europejskim niebie zobaczymy nie tylko F-35, Rafale czy Eurofightery, ale też sztuczną inteligencję w kokpicie bez kokpitu. A to będzie prawdziwa rewolucja.

REKLAMA

Bogdan Stech 26.09.2025 20:29

Ładowanie...