Microsoft zmienia najważniejszy element Windowsa. Tak wygląda

Nowe menu Start wraz z pomniejszymi aktualizacjami jest obecne w kanale Dev programu Windows Insider co oznacza, że może zająć od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy, zanim obecne w nim zmiany trafią do stabilnego, oficjalnego wydania systemu. Kanał Dev jest także najbardziej niestabilnym kanałem dystrybucji aktualizacji co oznacza, że prezentowane w nim zmiany mogą znacznie różnić się od finalnej iteracji. Mimo to pozostajemy optymistami, że zmiany w menu Start przejdą przez wszystkie etapy testów i trafią na nasze komputery już niedługo.