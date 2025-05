Windows 11 z potężnym zabezpieczeniem. Microsoft pomyślał o przyszłości

Musicie głównie wiedzieć, że omawiane protokoły mają określone funkcje. Ten pierwszy zabezpiecza przechowywane w systemie zaszyfrowane klucze przed atakami typu harvest now, decrypt later (gromadź teraz dane, odszyfruj je później). Tak jak sugeruje nazwa, są to ataki, w których potencjalny haker zbiera dane dziś i ma nadzieję, że w przyszłości komputery kwantowe staną się na tyle powszechne i szybkie, aby mogły odszyfrować wcześniej zebrane dane.