Brytyjczycy mają nową ambicję: uderzać atomowo z powietrza

Jeśli decyzja o zakupie F-35A zostanie zatwierdzona, będzie to symboliczny moment – po raz pierwszy od zakończenia zimnej wojny Wielka Brytania wróci do posiadania dwuwektorowego systemu odstraszania. Do tej pory państwo polegało wyłącznie na podwodnych okrętach zdolnych do odpalania rakiet balistycznych Trident II. Teraz do gry mogą wejść również bombowce taktyczne, gotowe do użycia ładunków o mniejszej sile rażenia, np. w scenariuszu ograniczonego konfliktu.