Polska zbroi drony w radary. Pierwszy Bayraktar zauważony

Turecki serwis TurDef poinformował, że internauci zauważyli polskiego Bayraktara TB2 wyposażonego w cylindryczny radom zamiast typowo stosowanej w tym modelu głowicy MX-15D. Konfiguracja sugeruje wykorzystanie radaru Leonardo Osprey 30. To lekki radar z aktywnym skanowaniem elektronicznym (AESA), zdolny do prowadzenia obserwacji typu SAR oraz wykrywania celów nawodnych i naziemnych. System może działać niezależnie od warunków oświetleniowych i pogodowych, co czyni go cennym uzupełnieniem optycznych systemów rozpoznawczych.