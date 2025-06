No śliczny. VIVO Y400 wyciekł, wiemy wszystko o pięknym średniaku

Choć VIVO oficjalnie nie zapowiedziało jeszcze modelu Y400 Pro, przez chwilę można było znaleźć go na Amazonie. Jak czytamy na GSMArena, smartfon miałby być wyposażony w ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 7300, wyświetlacz AMOLED 6,77” o jasności 4500 nitów i baterię o pojemności 5500 mAh z szybkim ładowaniem 90 W. Wszystko wskazuje na to, że VIVO celuje w segment średniopółkowy z ambicjami do walki o uwagę użytkowników szukających więcej za mniej.