Vivo X200 Pro, Vivo V50 Lite i Vivo Y19s - specyfikacja i polskie ceny

A jakie obiektywy mamy do dyspozycji? Po pierwsze to teleobiektyw z soczewką apochromatyczną robiący zdjęcia o wielkości do 200 Mpix (135 mm) z matrycą o wielkości 1/1,4” i pływającym peryskopem. Zaprojektowano go z myślą o robienia zdjęć i filmów na koncertach, w czym pomaga tryb Stage Mode. Maksymalny zoom, jaki można osiągnąć, to 100x.