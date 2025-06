To nie złoto, a najdokładniejsze zdjęcie Słońca w dziejach

Co ciekawe, podobne struktury pojawiały się już wcześniej w zaawansowanych symulacjach komputerowych Słońca. Teraz jednak po raz pierwszy udało się je zobaczyć naprawdę. Dla astrofizyków to potwierdzenie, że ich modele działają, a także nowe drzwi do zrozumienia zjawisk, których do tej pory nie mogli badać bezpośrednio.