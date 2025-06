Piękna akcja Europejczyków: gry mają działać bez daty ważności

Szczególnie dramatyczny przykład stanowi The Crew od Ubisoftu - gra, która po niemal dziesięciu latach funkcjonowania została po prostu wyłączona 31 marca ubiegłego roku. Gracze, którzy zapłacili pełną cenę za ten tytuł, zostali nagle pozbawieni dostępu do zakupionego produktu. To nie awaria techniczna czy przypadek - to świadoma decyzja biznesowa, która de facto konfiskuje kupione przez konsumentów dobra cyfrowe.