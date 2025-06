Możesz już kupować MacBooka. Steam wreszcie działa jak powinien

Steam był dostępny na macOS od wielu lat, natomiast jak dotąd na nowoczesnych sprzętach z autorskimi procesorami Apple M działał źle. Wynikało to z faktu, że oprogramowanie bazowało na warstwie emulacji Rosetta 2 umożliwiającej uruchomienie aplikacji stworzonych dla Maków z procesorami Intel Core. Teraz Steam wykonał ogromny ukłon w stronę zamiany sprzętów Apple w pełnoprawne maszyny do grania i wdrożył nową, natywną wersję aplikacji. Dlaczego to takie ważne i co to oznacza dla graczy?