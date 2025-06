Lot Polaka w kosmos znów opóźniony. Co tym razem?

Choć start został opóźniony i przełożony już czwarty raz, to sama misja ma nie być zagrożona. Aleksandra Bukała, kierowniczka polskiej części misji o nazwie „Ignis”, uspokaja: „W tej chwili mamy certyfikacje od wszystkich komitetów do 15 czerwca. Możemy jednak poprosić o przedłużenie, więc realnie mamy czas na start do 22 czerwca.”.