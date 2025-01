Polak leci w kosmos. Tak otworzyliśmy sobie drzwi do gwiazd

Droga do tego etapu dla Polaka była długa i wyboista. W listopadzie 2022 roku Sławosz Uznański, pokonując ponad 22 tysiące innych kandydatów, trafił na listę rezerwową Europejskiej Agencji Kosmicznej, która wybrała astronautów do korpusu podstawowego. Procedura rekrutacyjna obejmowała testy sprawnościowe, na inteligencję, z wiedzy o kosmosie i technologii używanej podczas lotów. Oczywiście uczestnicy przeszli również szereg testów medycznych i psychologicznych. Sito selekcji było więc niezwykle gęste. A jednak udało się i w czerwcu 2023 roku ogłoszono, że to Polak poleci w kosmos.



Nim jednak dojdzie do tej historycznej chwili warto zwrócić uwagę na to, skąd mógł wziąć się ten sukces. To w rzeczy samej efekt międzynarodowej współpracy i docenienie talentów technologicznych, jakimi dysponuje Polska.