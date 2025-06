Jesteśmy w punkcie zwrotnym historii. Szef OpenAI mówi, co nas czeka

To, co obecnie obserwujemy - zdaniem Altmana - to zalążek tzw. "samodoskonalących się" systemów. Co prawda jeszcze nie mamy do czynienia z w pełni autonomiczną AI, która pisze własny kod i sama się rozwija, ale w wizji szefa OpenAI istniejące już narzędzia AI już dziś pomagają w tworzeniu kolejnych generacji modeli.