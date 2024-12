Takiej definicji sztucznej inteligencji nikt się nie spodziewał. Jej siła mierzona jest w dolarach

Jednym z ważniejszych momentów w historii OpenAI było nawiązanie współpracy z Microsoftem i otrzymanie przez Sama Altmana ogromnych funduszy na rozwój OpenAI oraz dalsze dążenie do AGI. Mowa tu o miliardzie dolarów, które organizacja otrzymała w 2019 roku i o kolejnych 13 miliardach w 2023 roku, a także możliwości używania infrastruktury Azure. W zamian za hojne wsparcie, Microsoft otrzymał bogaty dostęp do technologii OpenAI. Oczywiście to wszystko zostało zabezpieczone odpowiednimi umowami pomiędzy obiema firmami, o których szerzej rozpisuje się The Information.