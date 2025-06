Wkrótce w Polsce wystrzał popularności VPN. Rząd zbanuje strony dla dorosłych

Z technicznego punktu widzenia obejście blokad geograficznych to kwestia kilku kliknięć. VPN maskuje rzeczywistą lokalizację użytkownika, sprawiając, że strony internetowe widzą go jako mieszkańca innego kraju. W praktyce oznacza to, że niezależnie od tego jak restrykcyjne będą polskie regulacje, każdy posiadacz telefonu może w kilka sekund przenieść się do Niemiec, Czech czy jakiegokolwiek innego kraju bez takich ograniczeń.