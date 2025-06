Cybersec Expo & Forum 2025: największe targi cyberbezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej

W obliczu obecnych wyzwań geopolitycznych budowanie europejskiej suwerenności technologicznej to konieczność. Strefa EXPO na CYBERSEC 2025 w Krakowie to przestrzeń, w której udowadniamy, że Europa – w tym Polska – dysponują własnymi, innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie cyberbezpieczeństwa. CYBERSEC EXPO to również okazja, by postulat skracania łańcuchów dostaw i wzmacniania współpracy pomiędzy podmiotami z krajów UE mógł po prostu wejść w życie. CYBERSEC to idealnie zaprojektowana platforma do nawiązywania partnerstw i kontaktów - wskazuje Łukasz Gawron, Prezes Klastra #CYBERMADEINPOLAND.