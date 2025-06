Orange ma dla ciebie prezenty. Każdy klient na tym skorzysta

Zacznijmy może od oferty na kartę. W tym przypadku operator przygotował darmowy dostęp do usługi Halo Granie na miesiąc. Co to właściwie jest? To trochę nawiązanie do dawnych czasów, kiedy to niezwykle popularna była tzw. muzyka na czekanie. Halo Granie również zamienia standardowy sygnał oczekiwania na połączenie na dowolny wybrany utwór muzyczny. To znaczy, niekoniecznie dowolny, bo trzeba wybrać piosenkę udostępnioną przez Orange.