Katastrofa japońskiej sondy. "Misja zakończona"

W czwartek, 5 czerwca, około godziny 21:17 czasu polskiego, sonda Resilience rozpoczęła podejście do lądowania w rejonie Morza Zimna, położonego w północnej części widocznej strony Księżyca. Wszystko wskazywało na to, że tym razem (po nieudanej próbie w 2023 r.) ispace dopnie swego. Niestety lądownik uderzył w powierzchnię Księżyca z prędkością ok. 187 km/h. Transmisja na żywo została przerwana, a firma niezwłocznie poinformowała o utracie kontaktu z jednostką.