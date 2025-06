Polscy studenci w dwa lata zbudowali rakietę. Bez kompleksów

To, co szczególnie wyróżnia projekt, to ludzie. Nad rakietą aktywnie pracuje 30 studentów, a przez cały czas realizacji przewinęło się ich blisko 40. Mimo rotacji członków udało się stworzyć zespół, który potrafi przekazywać wiedzę, wprowadzać innowacje i utrzymywać spójność działań. Jeśli tak wygląda przyszłość polskiej inżynierii, to mamy powody do optymizmu.