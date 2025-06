Stworzyli tablet do grania. Poradzi sobie z najmocniejszymi grami

Nowy tablet otrzymał ekran OLED o przekątnej 9,06”, którego szczytowa jasność to aż 1600 nitów. Czyni go to jednym z najjaśniejszych paneli w segmencie urządzeń mobilnych. Dzięki zastosowaniu technologii PWM o częstotliwości 5280 Hz, urządzenie zapewnia stabilne podświetlenie nawet przy niskim poziomie jasności.