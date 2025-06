Dziwna wiosna odbija się na pszczołach. Tak reagują owady

Zanim przejdziemy do pszczół, warto się zatrzymać na "dziwnej wiośnie". Fakt, że było zaskakująco chłodno, wcale nie oznacza, że wszędzie tak jest. Wręcz przeciwnie – według agencji Copernicus był to drugi najcieplejszy maj na świecie w historii pomiarów. Po drugie nietypowy maj jest dowodem na to, że pogoda staje się nieprzewidywalna i szaleje.