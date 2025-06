Co dla Elona Muska oznacza foch Donalda Trumpa? Śledzimy kolejne etapy upadku

Trump w swoim budżecie planował anulowanie misji Artemis po trzeciej misji, co de facto kończyłoby program Space Launch System. Fakt, że Komisja Handlu Senatu przywróciła finansowanie dla misji czwartej i piątej, zapewniając co najmniej miliard dolarów rocznie do 2029 r., może być sprawdzianem na to, ile politycznej władzy pozostało Muskowi.